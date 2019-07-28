За тех кто в море
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Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета

Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета

Праздничный концерт ко Дню ВМФ на Поклонной горе. Репортаж «Русской Планеты»

На открытой площадке военно-морской техники музея Победы на Поклонной горе 28 июля прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню Военно-морского флота России.

В рамках концерта зрители смогли услышать песни военно-морской тематики в исполнении российско-белорусской группы «Беловежская пуща» под руководством капитана 1-го ранга, продюсера ансамбля «Песняры» Дмитрия Кирьянова. Также в рамказ концерта впервые была представлена песня  «Капитан» на слова Александра Шаганова.

Кроме того, гости смогли посетить экскурсии «Оружие Победы» и узнать об истории Военно-морского флота в годы войны, а также посмотреть на вооружение и боевую технику 1940-х годов. Это башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые прикрывали в годы Великой Отечественной войны базы от нападения вражеских самолетов. Выставку дополняет вооружение линкоров и минно-торпедное оружие. Среди экспонатов — 305-мм морская железнодорожная установка ТМ-3-12, рубки подводных лодок «Л-3» и «Щ-307», а также торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис. Подобные катера участвовали в боях на Балтике на заключительном этапе Великой Отечественной войны.

Теги:
Места: Москва
События: праздник
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