Молодые москвичи предпочитают немцев

Какие новые автомобили покупает первыми молодежь в российской столице и в регионах.

Один из крупнейших в России автомобильных онлайн-агрегаторов Autospot.ru выяснил, новые автомобили каких марок и моделей выбирают начинающие автомобилисты страны – молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. В большинстве случаев речь идет о первом собственном автомобиле.

Специалисты изучили данные более 12 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, совершенных через площадку с апреля 2018 года по март 2019 года включительно. Каждым 20-м покупателем оказался молодой автомобилист.

«Анализ нашей статистики интернет-продаж выявил сразу несколько интересных тенденций, – комментирует директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв. – Если у начинающих молодых водителей в России в целом самыми популярными первыми автомобилями стали корейские бюджетные бестселлеры, то у их сверстников из Москвы – модели большой «немецкой тройки».

Самым популярным у столичной водительской молодежи оказался бренд BMW – модели 3-й серии заняли первое место и 5-й серии – второе, с ценой в среднем в 1 990 054 и 2 916 022 рублей соответственно.

Третье место – у лифтбэка Skoda Octavia, средняя стоимость которого составила скромные по столичным меркам 1 297 177 рублей, а замыкают пятерку лидеров первых авто московской молодежи Mercedes-Benz C-класса и Audi A4 – за 2 267 000 и 1 864 107 рублей, тоже в среднем.

Первый автомобиль, который чаще всего приобретают молодые начинающие водители в других регионах России, – Hyundai Solaris. Второе место занял кроссовер Hyundai Creta, а замыкает тройку лидеров, как и в столичном регионе, Skoda, но более доступная модель — Rapid. В пятерку лидеров входят также Kia Rio и Skoda Octavia. При покупке каждой из моделей, входящих в региональный top-5 можно уложиться в миллион.

Если популярность дорогих автомобилей у столичной молодежи предсказуема, то непопулярность у нее кроссоверов, вопреки общероссийской тенденции, стала сюрпризом.

«Продажи кроссоверов в целом по России составляют, по разным оценкам, 43–45% общего объема реализуемых машин. Но среди молодых автомобилистов столицы, по нашим данным, их предпочитают лишь 10% покупателей, тогда как в других регионов свой выбор на кроссоверах останавливает уже треть», — делится наблюдениями Ярослав Шипачёв.

В частности, по версии Autospot.ru, в московском top-10 единственным представителем SUV-класса оказался лишь Volkswagen Tiguan, заняв при этом второе место с его конца. Тогда как в региональной части рейтинга – ровно наоборот, кроссовер Hyundai Creta на втором месте с начала.