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Молодую телезвезду избили ночью в Москве

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 18:14
1 мин
Photo
Flickr

Участник шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никита Турчин пострадал после нападения неизвестных в Москве. Инцидент произошел несколько дней назад.

Юная звезда рассказала, что неизвестные набросились на него среди ночи, начав бить по голове «чем-то тяжелым». Турчин также пожаловался в своем Instagram-аккаунте на удары ногами по почкам, лицу и рукам.

Молодой человек, на данный момент, находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

«Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело», — пожаловался на состояние экстрасенс.

темы
Москва
телевидение
нападение
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