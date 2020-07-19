Молодую телезвезду избили ночью в Москве

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Участник шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никита Турчин пострадал после нападения неизвестных в Москве. Инцидент произошел несколько дней назад.

Юная звезда рассказала, что неизвестные набросились на него среди ночи, начав бить по голове «чем-то тяжелым». Турчин также пожаловался в своем Instagram-аккаунте на удары ногами по почкам, лицу и рукам.

Молодой человек, на данный момент, находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

«Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело», — пожаловался на состояние экстрасенс.