Общество
Молодую телезвезду избили ночью в Москве
19 июля, 2020 18:14
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Flickr
Участник шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никита Турчин пострадал после нападения неизвестных в Москве. Инцидент произошел несколько дней назад.
Юная звезда рассказала, что неизвестные набросились на него среди ночи, начав бить по голове «чем-то тяжелым». Турчин также пожаловался в своем Instagram-аккаунте на удары ногами по почкам, лицу и рукам.
Молодой человек, на данный момент, находится в больнице с травмами средней степени тяжести.
«Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело», — пожаловался на состояние экстрасенс.
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