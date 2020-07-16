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Молодоженам в Ленобласти снова разрешили целоваться

Анастасия Красильникова
16 июля, 2020 21:57
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В ЗАГСах Ленинградской области возобновились торжественные церемонии бракосочетания, которые были сильно изменены на время пандемии COVID-19. Теперь молодоженам снова можно целовать друг друга и обмениваться кольцами.

Как отмечает ФБА «Экономика сегодня», кроме этого, брачующимся разрешили приглашать на церемонию гостей и фотографов, однако все они должны быть в масках и, желательно, соблюдать социальную дистанцию.

Правительство региона отметило, что это стало возможным благодаря улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в Ленобласти.

Согласно официальным данным, за все время пандемии в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 28 662 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Жертвами заболевания стали 1 698 человек, 21 895 пациентов выздоровели.

темы
общество
коронавирус
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