Фото: @state_hermitage

Молодожены смогут проводить свадебные фотосессии в стенах Эрмитажа. Вместе с ними бесплатно в музей разрешат пройти нескольким людям.

«Жених и невеста с пятью гостями могут прийти и сфотографироваться в интерьерах», — цитирует директора государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского «Фонтанка».

Раньше в музее действовало разрешение для свадеб, однако позже его отменили. Каким образом сейчас будет работать существовавший до недавнего времени порядок – неизвестно. Пиотровский рекомендовал интересующимся следить за обновлениями на официальном сайте Эрмитажа.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время в музее возобновился бесплатный вход для детей до 7 лет. Вернуть все возможные привилегии и льготы гражданам сразу Эрмитаж не решается из-за коронавируса. Даже в условиях пандемии музей не обходят стороной. Ежедневно его посещают четыре тысячи туристов.