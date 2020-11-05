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Общество
Молодой Канье Уэст оказался привлекательней стариков для 60 тысяч американцев
5 ноября, 2020 20:47
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Flickr
Знаменитый американский рэпер Канье Уэст набрал порядка 60 тысяч голосов на выборах президента США.
Результат не смутил поп-исполнителя, который намерен попытаться вновь в 2024 году. Он продолжит вести агитацию среди своих 30 млн подписчиков в соцсетях.
По данным агентства «Интерфакс», за рэпера можно было проголосовать лишь в 12 штатах. Наибольшой популярностью среди избирателей Уэст пользовался в штате Теннеси: там за музыканта отдали голоса около 10 тыс. человек.
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