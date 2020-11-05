Молодой Канье Уэст оказался привлекательней стариков для 60 тысяч американцев

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Знаменитый американский рэпер Канье Уэст набрал порядка 60 тысяч голосов на выборах президента США.

Результат не смутил поп-исполнителя, который намерен попытаться вновь в 2024 году. Он продолжит вести агитацию среди своих 30 млн подписчиков в соцсетях.

По данным агентства «Интерфакс», за рэпера можно было проголосовать лишь в 12 штатах. Наибольшой популярностью среди избирателей Уэст пользовался в штате Теннеси: там за музыканта отдали голоса около 10 тыс. человек.