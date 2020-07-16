Общество
Молния испепелила школу в Вологодской области
16 июля, 2020 04:03
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Фото: pixabay.com
Молния попала в школу в Тарногском районе Вологодской области.
Деревянное здание сгорело полностью за пару часов. В результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время решается вопрос о том, чтобы организовать для учащихся школы транспорт в районное учебное заведение, до которого около десяти километров. Школьники младших классов будут учиться в здании детского сада, сообщает телеканал «360».
Напомним, в Чурапчинском улусе Якутии от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин.
Он скончался до прибытия в больницу. Мужчину похоронят в родном селении в Таттинском улусе, сообщает SakhaLife.
Также в Якутии зафиксировали два случая гибели коров из-за грозы.
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