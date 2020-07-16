Молния испепелила школу в Вологодской области

Общество

Фото: pixabay.com

Молния попала в школу в Тарногском районе Вологодской области.

Деревянное здание сгорело полностью за пару часов. В результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время решается вопрос о том, чтобы организовать для учащихся школы транспорт в районное учебное заведение, до которого около десяти километров. Школьники младших классов будут учиться в здании детского сада, сообщает телеканал «360».

Напомним, в Чурапчинском улусе Якутии от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин.

Он скончался до прибытия в больницу. Мужчину похоронят в родном селении в Таттинском улусе, сообщает SakhaLife.

Также в Якутии зафиксировали два случая гибели коров из-за грозы.