МОК: Олимпиада в Токио будет полностью безопасной с точки зрения санитарных мер

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Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной обстановке с точки зрения распространения коронавируса, заявил вице-президент МОК Джон Коутс. Для этого организаторы подготовили так называемый «олимпийский пузырь» для защиты спортсменов и граждан Японии.

«Это не делается любой ценой.. У нас прошло заседание совета экспертов, на котором был сделан вывод, что игры могут пройти безопасно», - сказал Коутс.

Ранее стало известно, что в Японии более 190 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить Олимпийские игры. Жители страны адресовали петицию главе МОК Томасу Баху, главе МПК Эндрю Парсону, министру по делам Олимпиады Тамае Марукава, главе оргкомитета ОИ в Токио Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ с требованием отменить Игры, чтобы защитить здоровье и наши жизни.

Игры должны состояться с 23 июля по 8 августа. Соревнования перенесли с прошлого года из-за пандемии коронавируса, передает РЕН ТВ.