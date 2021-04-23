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МОК анонсировал первые виртуальные Олимпийские игры
23 апреля, 2021 02:04
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olympic.org
С 13 мая по 23 июня состоятся первые виртуальные Олимпийские игры.
Как сообщает Международный олимпийский комитет, в них включены бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автоспорт. Виртуальная серия игр поможет популяризовать олимпийское движение и ценности среди молодежи, считают в организации.
Призы за участие в виртуальных Играх пока не определены, сообщает телеканал «360».
Тем временем, в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года пройдут Олимпийские игры. По решению организаторов международного спортивного мероприятия иностранные болельщики не смогут посетить соревнования.
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