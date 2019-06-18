Можно ли купаться в городских водоемах?
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Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Что поджидает горожан в реках, прудах и фонтанах

С приходом лета россияне устремляются к воде в надежде спастись от изнуряющей жары в объятиях живительной прохлады рек, озёр, прудов и речушек. Тем же, кто живёт в городах, порой не так просто вырваться за пределы мегаполисов ради того, чтобы искупаться - тем более, и в самих городах водоёмов достаточно. Можно ли в них купаться - в сильную жару этот вопрос мало кого волнует, и очень зря. «Русская Планета» выясняла, чем может грозить купание в городских водоёмах и почему стоит обходить пруд стороной, если в нём плещутся утки.

Реки

Многие российские города выросли на берегах рек. Но старые фотографии, на которых горожане купаются в Москве-реке или в Клязьме, стали историей. Специалисты в один голос уверяют: хозяйственная деятельность слишком сильно повлияла на реки и сделала их совершенно непригодными для купания.

С Москвой-рекой всё понятно: никому и не придёт в голову лезть в воды реки, протекающей через один из крупнейших мегаполисов Европы. А что насчёт городов поменьше? Например, Владимир, расположенный на берегу Клязьмы? Или Углич, приютившийся на берегу Волги?

В 2014 году во Владимире открылся новый городской пляж, на правом берегу Клязьмы. Чистый песок, потрясающие виды на храмы… но идиллию разрушили водолазы. Обследовав дно, они вынесли неутешительный вердикт. В реке очень много мусора, дно покрывает слишком толстый слой ила, а вода в Клязьме мутная и грязная - слишком долгое время Клязьмой никто всерьёз не занимался. Так что позагорать на берегу реки – можно, а вот для купания лучше выбрать пляж на берегу какого-нибудь другого водоёма.

Жителям Краснодара тоже не повезло. Представьте: вы живёте в одном из самых солнечных городов России, и, как по заказу, через город протекает прекрасная полноводная речка. Но увы: много лет подряд администрация запрещает купаться в Кубани. Причина – мусор, грязная вода, а также сильные течения и водовороты. Официально в городе всего одно место для купания – в Затоне Кубани.

Небольшие города тоже не могут похвастаться чистыми реками. В Угличе год из года местный Роспотребнадзор публикует результаты лабораторных исследований, в которых говорится: вода в местах, традиционно используемых населением для купания, не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям. Итог: купаться нельзя не только в Волге, но и в одной из местных речек поменьше, Корожечне.

Даже в Костроме – этот город, на минуточку, входит в топ самых экологически чистых городов России – в воду лезть не стоит. По итогам проверки рек Костромы и Волги, в их водах обнаружены фекалии. А значит, есть шанс заболеть гепатитом, тифом и холерой после посещения пляжа.

Выводы можно сделать неутешительные. Даже если в городской черте нет крупных предприятий, отравляющих реку, это не значит, что вода в ней чистая. За последние годы российские города сильно продвинулись в плане борьбы за экологию, многие реки стали чище, в их водах снова начала нереститься рыба, которая может жить лишь в чистой воде. Глядишь, не за горами тот день, когда и люди смогут находиться в этой воде без вреда для здоровья, но пока – Роспотребнадзор бдит. И вот основные причины, почему вода в городских реках страны непригодна для купания:

  • канализационные стоки
  • несанкционированные сбросы с предприятий
  • наличие в зоне водозабора крупных сельскохозяйственных предприятий и ферм
  • загрязнённые сточные воды с урбанизированных территорий
  • мусор

Городские пруды

С реками разобрались. А как быть с небольшими прудами в городской черте? Уж туда-то канализационные стоки точно не попадут, скажете вы. Но эксперты предупреждают: купание в городских прудах может быть даже опаснее, чем в реках.

Причина проста: в отличие от рек, в прудах вода не проточная, то есть стоячая. Такая вода очень хорошо прогревается солнцем и чаще «цветёт», а значит, в ней будут усиленно размножаться не только водоросли, но и вредные бактерии, если они туда попадут. А они попадут, можете быть уверены.

Но главная опасность – утки.  Казалось бы, если возле пруда с удовольствием гнездятся птицы, то вода в нём чистая. Но на деле это означает, что в таком пруду выше риск подхватить церкарий – плавающих личинок плоских червей, которые паразитируют на водоплавающих птицах. Они могут проникать под кожу человека и домашних животных и вызывать так называемый зуд купальщика, или церкариоз. Так что в городском пруду окунуться можно лишь в том случае, если рядом стоит знак «Купаться разрешено».

Вот список наиболее частых причин, по которым Роспотребнадзор может закрыть тот или иной пруд для купания:

  • наличие водоплавающих птиц
  • «цветение» воды
  • мусор
  • плохое дно – коряги, арматура, корни деревьев

Фонтаны

И как мы сразу не додумались? Если реки и пруды слишком грязные, то можно искупаться в фонтанах! Там вода прямо из водопровода, а значит, на порядок чище, чем в речках да прудах. Но это только так кажется.

Да, городские фонтаны моют и чистят, но это не значит, что в них можно купаться. Регулярные проверки воды из городских фонтанов показывают наличие целого букета возбудителей самых разных болезней: тут тебе и тиф, и герпес, и грибки, и энтеровирусы, и глисты, само собой.

Вода в фонтан пусть и поступает из водопровода, но в процессе эксплуатации её очищение или фильтрация не предусмотрены. Более того, в воду могут добавлять вредную химию, чтобы предотвратить «цветение». Фонтан - как большой пылесборник: он собирает всю городскую пыль и грязь, туда попадают фекалии пернатых обитателей города - ворон, голубей и воробьёв, в нём могут искупаться бродячие животные.

Есть и опасность получить серьёзные травмы. Фонтаны созданы не для купания, а как украшение, а значит, под поверхностью тонкой глади воды можно напороться на насадки, распылители или элементы подсветки.

Так что купаться в фонтанах всё же не стоит. Единственное исключение – те фонтаны, где нет резервуара с водой, а струи бьют прямо из-под земли, так называемые «сухие» фонтаны: в них освежиться как раз можно. Ну, или вы десантник, а на календаре Ильин день – ВДВ, как известно, всё нипочем.

Вердикт

Даже если город накрыла изнуряющая жара, не стоит бежать к ближайшему водоёму, срывая с себя одежду. Купание в неподходящих местах может обернуться больничной койкой или частыми походами к дерматологу. Советуем сперва изучить список мест, где побывал Роспотребнадзор, и оставил на берегу заветную табличку «Купание разрешено». И пусть таких мест в городской черте априори немного, зато здоровее будете.

Теги:
Места: Россия
Организации: Роспотребнадзор
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