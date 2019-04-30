Приближается 74-я годовщина капитуляции нацистской Германии. День Победы — святой для нашей страны праздник. И Россия является, наверное, единственным государством в мире, которое отмечает 9 мая с по-настоящему широким размахом. Во всех остальных странах, в том числе державах-победительницах, проходят более скромные торжества.

Тяга к парадам и массовым гуляниям вызвана множеством причин. Наша Родина ценой колоссальных потерь и героических усилий отстояла свою независимость и освободила половину Европы. Победа над Германией и её союзниками стала символом неувядающей воинской славы, стержнем самосознания советского народа.

Однако к огромному сожалению, в СССР и современной России тема Великой Отечественны войны эксплуатировалась и продолжает эксплуатироваться в угоду правящим политическим режимам и различным идеологемам.

Например, советская власть из кожи вон лезла, чтобы представить Победу как доказательство превосходства социалистического строя над «империалистическим». Всплеск патриотизма, трудовые подвиги, массовый героизм, звериное желание отомстить врагу за каждый клочок сожжённой родной земли выдавались за проявления «верности партии» и «социалистической сознательности».

Современная пропаганда действует примерно также. Прежде всего, она играет на великодержавных чувствах потомков победителей. Разгром вермахта часто преподносится в контексте нынешнего противостояния с Западом. Дескать, тогда деды выстояли, вот и сейчас справимся с супостатом.

Градус милитаризма перехлёстывает через край, и некоторые россияне с упоением клеят на автомобили надписи: «Можем повторить!», «На Берлин!». Видимо, опьянённые чувством гордости потомки окончательно забыли, какой ценой досталась победа, насколько было тяжело в зимнюю стужу перезарядить винтовку или выкопать окоп в летний зной.

Политическая ангажированность, историческое беспамятство и интеллектуальная зашоренность — вот главные бичи советского и российского общества. С поразительным энтузиазмом мы повторяем ошибки своих дедов и отцов и упорно не желаем анализировать горький опыт поражений.

Первое, что бросается в глаза, — это привычка недооценивать возможности вероятного противника и преувеличивать собственную военную мощь.

В истории нашей страны шапкозакидательство всегда оборачивалось чудовищными трагедиями. В первые месяцы войны с Германией, которую большевики собирались вести «на чужой территории и малой кровью», сгорела почти вся кадровая армия. Чтобы спасти европейскую часть СССР от оккупации, советскому руководству пришлось бросать в бой необстрелянное ополчение, которое чаще всего погибало, не успев сделать ни единого выстрела.

В спешке готовился младший командный состав, а полковники и генералы получали опыт управления соединениями исключительно на основе жестоких поражений и попыток выхода из окружения. Масштаб катастрофы 1941-1942 годов был настолько велик, что Иосиф Сталин в своих приказах признавал проблему массового дезертирства и колоссальные трудности с материальным и кадровым обеспечением армии.

Причинам трагедии на начальном этапе ВОВ посвящены сотни томов научных трудов. Как правило, исследователи указывают на отсутствие у руководства СССР достаточного количества достоверных разведданных о Германии.

Как выяснилось позже, в 1941 году немцы обладали лучшими на тот момент вооружёнными силами. Вермахт на голову превосходил любую армию мира, как по техническому состоянию, так и по уровню профессионализма личного состава, начиная от рядового до генерала.

При этом коммунистическая пропаганда упорно убеждала советских граждан в несокрушимости Красной армии. Любые разговоры о недостатках военной организации СССР воспринимались как «антисоветская деятельность», а она в сталинские годы каралась весьма суровыми статьями Уголовного кодекса.

Неудивительно, что в июне-июле 1941 года отправлявшиеся на фронт добровольцы и военнослужащие всерьёз переживали, что не успеют добить врага на поле боя. Но в итоге часть эшелонов с ними была уничтожена немецкой авиацией, а многие молодые бойцы даже не успели рассмотреть противника из окопов.

Казалось бы, такие горькие и катастрофические ошибки должны были многому научить не только послевоенный СССР, но и сегодняшнюю Россию. Тем более прошло более 70 лет, и этого времени было достаточно, чтобы детально разобрать каждый эпизод ВОВ и приготовить вакцину от повторения одних и тех же военно-политических неудач.

Однако в наше время, как и в советский период, не принято рассуждать о проблемах отечественной армии и оборонной промышленности, а также отмечать объективные преимущества вооружённых сил и военной техники вероятного противника, которым более 70 лет являются страны-члены НАТО.

Современное российское общество фактически вернулось к ситуации, когда любые дискуссии о несовершенстве армии и политического строя, находятся либо под запретом, либо воспринимаются как еретические рассуждения, подрывающие веру народа в государство и вооружённые силы.

Стоящие на повестке дня проблемы практически вычеркнуты из публичной дискуссии. Например, с каждым годом становится всё более очевидным общее технологическое отставание нашей страны. Оно выражается в буксующем импортозамещении и перевооружении ВС на новые образцы военной техники.

Также Россия явно проигрывает США критически важную для национальной безопасности битву за космос. А российский надводный флот стремительно дряхлеет и мельчает, теряя возможность проецировать силу в Мировом океане.

Однако о насущных проблемах отечественных вооружённых сил говорится мало, а экспертов и журналистов, которые без тени злорадства пытаются обратить внимание на очевидные недостатки армии и флота, нередко записывают в «либералы» и «агенты Госдепа». В моду вошло повальное восхваление ВС и деятельности Минобороны, а материалы в федеральных СМИ напоминают боевые листки в период ВОВ.

Но самое ужасное, что отечественная пропаганда пытается доказать гражданам абсолютную неспособность Запада воевать с Россией. Дескать, отечественная военная машина настолько сильна, что супостату придётся выбрасывать белый флаг при первом же столкновении.

Таким образом современные власти и прогосударственные СМИ фактически копируют риторику большевиков перед вторжением нацистской Германии. Их не смущает, что великодержавная шапкозакидательская пропаганда происходит на фоне застоя в политической жизни и стагнации экономики.

В текущей ситуации нашей стране требуется не повышать градус милитаризма, а развивать трезвый взгляд на действительность. Тем более за плечами Российской Федерации уже нет мощной промышленной базы и паритета с НАТО в обычных вооружениях (как это было до 1991 года). Даже в ядерной сфере Москва с трудом поддерживает стратегический баланс с США.

Можно ли тогда в современных условиях проводить патриотическую пропаганду, воспитывать веру в народ и армию? Конечно, можно! Любовь к Родине не должна сводиться к бесконечным одам армии, военной элите и президенту. Суть патриотизма заключается в полезной и продуктивной деятельности на благо различных сфер общественной жизни, в том числе вооружённых сил.

Лишённая злорадства дискуссия о проблемах позволяет переосмыслить множество современных процессов, побороть зашоренность, сделать сложный, неидеальный, но наиболее адекватный выбор. Иначе в случае войны (упаси Бог) нашу страну может ожидать участь Советского Союза в июне 1941 года.