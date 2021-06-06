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«Могут Аляску с Африкой нарисовать». Дмитрий Губерниев о сборной Украины по футболу
6 июня, 2021 17:31
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новую форму сборной Украины, в которой спортсмены будут выступать на Евро-2020.
«Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Это же их форма. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников», - сказал Губерниев.
Ранее сообщалось о том, что сборная Украины представила форму для Евро, на которой видны очертания Крыма.
Команда Украины встретится со сборной Нидерландов 13 июня 2021 года на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердамемв матче группы С Евро-2020, пишет «Газета.Ru».
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