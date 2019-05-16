Модная несостоятельность

Интересную тенденцию последних месяцев выявило совместное исследование «Объединённого кредитного бюро» (ОКБ) и Федерального реестра юридически значимых сведений (Федресурс): россияне стали чаще объявлять себя банкротами. Теперь это уже не клеймо на репутации, а, как убеждает реклама этой услуги, отличный способ окончательно решить все долговые проблемы и забыть о них, как о страшном сне (спойлер: всё не совсем так или совсем не так).

Такие разные банкроты

По итогам первого квартала нынешнего года число граждан признанных судами банкротами выросло на 48% относительно того же периода 2018 года.

При этом наблюдается значительный рост доли несостоятельных физических лиц — таких к концу марта оказалось свыше 13000 человек, а вот компаний-банкротов стало меньше почти на 3000 (-7,5%)

При этом «персональные» банкроты обогнали по своему числу юрлиц уже спустя год после того, как такая процедура для «физиков» стала возможной — такие данные приводит ресурс Dolgi.ru со ссылкой на руководителя «Федресурса» Андрея Южина. Если сопоставить число банкротящихся по регионам, то ожидаемо в тройке лидеров обе столицы: 72380 потенциальных банкротов проживает в Москве, 54370 – в её пригородах, а 41770 — в Санкт-Петербурге. А в хвосте скорбного рейтинга числа банкротств — Крым и Чеченская республика.

При этом в четырёх регионах — Магаданской, Сахалинской и Орловской областях, а также в Республике Тыва число признанных финансово несостоятельными граждан уменьшилось

«Тенденция роста банкротств среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей связана с несколькими ключевыми факторами, — отметил в беседе с «Русской Планетой» первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. — Важнейшую роль здесь играет крайне высокая закредитованность населения — люди попросту вынуждены объявлять себя банкротами, так как не в состоянии погасить задолженности по кредитам. Помимо них есть и значительное число недобросовестных лиц, которые объективно могут разобраться со своими обязательствами, но намеренно не делают это и при этом стремятся сохранить как кредитные средства, так и свои собственные».

Немалую роль в росте числа банкротящихся граждан сыграла, по мнению эксперта, привлекательная своей внешней простотой процедура.

«Надо признать, что сама возможность банкротства в глазах обывателя выглядит, скорее, не как крайняя мера при неподъёмной общей задолженности по займам, а как реальный шанс попросту обмануть систему», — отметил Сигал.

И действительно, Интернет в изобилии предлагает услуги по банкротству, расписывая все преимущества этой процедуры: доверьтесь профессионалам и занимайтесь своими повседневными делами, а спустя какое-то небольшое время забудьте о прошлой «грешной» жизни как о страшном сне.

В этих словах формально нет лукавства, мы просто имеем дело с очень сильным упрощением. На деле процедура банкротства для «простого смертного» является достаточно неприятной процедурой, хотя и более выигрышной в сравнении с перспективой пойти по миру.

Вспомнить детство

Достаточно указать лишь на два обстоятельства, серьёзно портящих нарисованный рекламщиками пейзаж.

Во-первых, эта процедура категорически противопоказана тем, кто панически боится судов, идёт туда как в детстве на прививку и робеет под тяжёлым взглядом судьи

Да, выбранный для процедуры банкротства суд в течение процедуры придётся посещать достаточно часто, поскольку уязвлённые кредиторы, конечно же, захотят напоследок содрать с банкротящегося по максимуму.

Да и сами суды постепенно наращивают практику и уже в курсе о почти всех недобросовестных уловках. «Арбитражные суды призваны соблюдать баланс интересов также, а это значит, что если статистика по банкротствам станет для финансового сектора критической, то станет более строгой и практика рассмотрения таких дел, так что банкротами смогут становиться только люди с действительно неразрешимыми финансовыми затруднениями», — предупреждает Павел Сигал.

Во-вторых, надо будет на какое-то время вспомнить детство с «карманными деньгами»: на время процедуры всеми без исключения текущими финансами будущего банкрота будет распоряжаться отдельный человек, само название профессии которого — финансовый управляющий — говорит само за себя

И тут «как слышится, так и пишется», это не финансовый распорядитель богатого дома, как в латиноамериканском сериале, а именно тот человек, который отныне будет аккумулировать все финансовые поступления на счета должника, и выдавать ему те самые «карманные».

Само собой, все операции с активами также должны будут происходить под его присмотром. И да, эта работа должна быть оплачена: расценки разнятся, но несложное исследование показывает, что меньше чем за 25-30 тысяч рублей договориться не выйдет.