Многочисленные разливы нефти заставили российские власти начать работать

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В Ямало-Ненецком автономном округе с привычным опозданием активизировались природоохранные ведомства. Проводятся активные проверки имеющихся объектов хранения нефтепродуктов.

О начале бурной деятельности рассказал замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов. Поводом стало поручение президента РФ Ростехнадзору и МЧС провести совместные мероприятия на объектах, расположенных в арктической зоне.

«В регионе насчитывается около 600 резервуарных парков, — приводит слова Бессонова пресс-служба администрации округа. — Общий объем нефтепродуктов, хранящихся в них, составляет более 3,5 млн тонн». Также заместитель губернатора рассказал о десяти аварийно спасательных формированиях, осуществляющих деятельность в регионе, передает Znak.com.

Всерьез за свои обязанности власти взялись после ряда аварий в структурах «Норникеля». В результате крупнейшей из них, из резервуара в грунт и водоемы вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов.