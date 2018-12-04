Мнение юриста: «Сергей Брилёв нарушил Указ Президента»

Патриот, вещающий нам об ужасах Западного Мира, но не имеющий при этом гражданства одной из европейских стран и недвижимости за рубежом? Да ведь это чистой воды оксюморон! Писано переписано про недвижимость главного пропагандиста всея Руси Владимира Соловьёва и его шикарных владениях на живописном озере Комо.

В бумажнике, рядом с краснокожей российской паспортиной, Владимир Рудольфович хранит не дисконтную карту «Пятёрочки», а «permesso di soggiorno» — вид на жительство в Италии.

Сам телеведущий, по его собственному утверждению начавший зарабатывать капиталы ещё в советские времена, год назад расставил точки над «i» в вопросе его причудливой версии патриотизма. Во-первых, в Италии всё дешевле, чем в ближнем Подмосковье. Во-вторых, у Соловьёва есть семья, и он давно подыскивал местечко, куда можно вывозить родных «без ущерба для семейного бюджета». В-третьих… и, пожалуй, «в главных»

«Патриотизм — не подписка о невыезде»

Неотъемлемо и священно право российских пропагандистов и чиновников рассказывать нам о способе выживания на прожиточный минимум в 3500 рублей, вешая на уши простых россиян лапшу с экрана о загнивающем Западе и катастрофах, которые настигнут его со дня на день.

Кто имеет второй паспорт или карту резидента иностранного государства в нашей стране?

Открыв русскую версию списка Forbes и сопоставив её с базой данных о лицах, имеющих второе гражданство, можно убедиться, что список с уверенностью можно назвать «русско-мальтийским».

Ещё год назад, в декабре 2017 года, официальный сайт Правительства Мальты опубликовал данные о новоявленных гражданах этого островного государства в Средиземном море.

Здесь «имеет постоянную прописку» генеральный директор Яндекс Аркадий Волож (обладатель состояния в $1,5 млрд по данным Forbes).

По данным открытых источников мальтийскими документами «на всякий пожарный» и для «пущей мобильности» обзавелись такие состоятельные люди, как экс-президент Lenovo Глеб Мишин.

А также Борис Минц, возглавляющий совет директоров компании O1 Properties.

Вдобавок глава ФСК «Лидер»

И совладелец Beluga Group Александр Мечетин.

Финский паспорт всегда с собой на случай экстренного вылета за пределы Родины у Геннадия Николаевича Тимченко («НОВАТЭК»).

Вы были в Белизе? А вот Вадим Гуринов («Стройтрансгаз») не только побывал, но и обзавёлся тамошним документом, удостоверяющим личность.

Виктор Вексельберг ($12,2 млрд) — резидент Швейцарии.

Леонид Невзлин ($1,5 млрд) — израильтянин.

Понять русских патриотов можно. Помимо возможности посещать те страны мира, куда простым русским путь без визы заказан, иностранный паспорт позволяет значительно снизить налоговую нагрузку, открывая совершенно иные перспективы бизнеса.

Иностранными паспортами не прочь обзавестись и деятели искусства и культуры. С паспортом Сент-Китс и Невис, приобретённым в обмен на инвестирование в сахарную промышленность этой страны, ходит Павел Дуров, создатель социальной сети «ВКонтакте».

Для оперной дивы Анны Нетребко по льготной программе (без сдачи экзаменов на знание истории страны и языка) выхлопотали австрийский паспорт, её личные заслуги с заслугами Моцарта.

Так ли уж «провинился» Сергей Брилёв, если он сам, по доброй воле, уведомил отечественную миграционную службу о наличии у него второго гражданства? Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, полагает, что нет. Разве что в общественном совете при Минобороны Брилёв заседал. Так ведь допуском к секретной документации телеведущий наделён не был. И, рассмотрев регламент Общественного совета при Министерстве обороны РФ мы не нашли прямого запрета на участие в нём лиц с двумя паспортами.

Ну а то, что Сергей Брилёв может, как законопослушный гражданин Великобритании, общаться с Ми-6... Кто ж не может? Было бы желание.

За юридической помощью мы обратились к Владимиру Старинскому, управляющему партнеру коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры».

— Владимир, большинство россиян, не имеющих иностранных паспортов и гражданств, так и не поняли, нарушил ли что-то популярный телеведущий Сергей Брилёв, заседая в общественном совете при Минобороны и работая в средствах массовой информации с британским паспортом?

— В настоящее время действует Указ Президента РФ «О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам», который запрещает лицам с иностранным гражданством состоять в таких советах. Лицо с двойным гражданством также не может быть членом Общественной палаты. Также в соответствии с законом «О государственной гражданской службе РФ» гражданин не может находиться на гражданской службе в случае приобретения гражданства другого государства (ст. 16). Что касается работников СМИ, то для них таких ограничений на сегодняшний день не установлено.

— Распространяется ли Указ на тех, кто имеет вид на жительство в другой стране?

— В федеральном законе «Об общественной палате РФ», на который ссылается указ, говорится только о лицах с двойным гражданством.

— Спасибо за ваши ответы.

Не возбраняется иметь второе гражданство и «простым смертным». Как известно. Ещё в 2015-м, спустя более чем год после принятия Госдумой поправок в ФЗ «О гражданстве РФ», предусматривающих уголовную ответственность за сокрытие второго гражданства или документа, дающего право на постоянное проживание в иностранном государстве, Федеральная миграционная служба сообщала ТАСС о том, что более 1 млн россиян уведомили ведомство о наличии второго паспорта или вида на жительство в другой стране.

У многих из этих людей (выходцев из стран бывшего СССР) гражданство РФ было приобретено уже после белорусского, украинского, азербайджанского, таджикского, киргизского и других гражданств. Россия не настаивала и не настаивает на обязательном выходе из предыдущего «подданства» (а в некоторых случаях формально отправленный на старую Родину отказ от гражданства не приводит к его фактическому прекращению, так как для полноценного выхода необходимо собирать множество справок о том, что ты ничего не должен стране, которую покидаешь навек).

Законом оговаривается лишь один факт: на своей территории Российская Федерация рассматривала и будет рассматривать обладателей паспорта РФ и любых других паспортов мира только как граждан России со всеми вытекающими для них последствиями.

Как приобрести второе гражданство россиянину?

Если есть желание последовать примеру отечественных толстосумов и «расширить горизонты, преумножив персональную мобильность» — милости просим. Для состоятельных людей в этом мире существует очень мало преград.

В мире много стран, которые не требуют многолетнего стояния в очереди за «грин-картой», а позволяют приобрести гражданство здесь и сейчас за инвестиции, которые на деле являются пожертвованиями.

Пожертвовав всего $100 тысяч экономике Доминиканы, можно получить паспорт этой страны. Если деньги терять не хочется, можно накупить недвижимости на $200 тысяч. Примерно в такую же сумму обойдётся гражданство Сент-Люсии, с той лишь разницей, что в недвижимость придётся вложиться $300 тысяч. Хотите быть гражданином Антигуа и Барбуды? За $100 тысяч вы получите паспорт и этой страны, который будет также выдан вам на условиях покупки уютного домика за $400 тысяч.

Более состоятельным рады на Кипре (вливай €2 млн. в покупку недвижимости и получай паспорт уже через полгода). Гражданство Мальты, которое выбирают для себя русские дельцы, придётся ждать чуть дольше — 14 месяцев. Но инвестировать нужно всего лишь €880 тысяч евро).

Приобретя второй паспорт вовсе не обязательно оповещать об этом Главное управление по вопросам миграции МВД России (преемник ФМС РФ). Такая обязанность распространяется только на тех, кто сохраняет прописку во внутреннем паспорте. Те, у кого постоянной регистрации нет, могут выводить капитал за рубеж, уезжать, возвращаться и… спать спокойно.

Вперёд, патриоты!

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