«Мне тяжело писать эти слова»: личный врач Алексея Навального публично отреклась от ФБК*

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Личный доктор оппозиционного политика Алексея Навального и глава независимого профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева обрушилась с критикой на менеджеров Фонда борьбы с коррупцией*. По её словам, они просто сбежали из страны, а тем, кто поддерживал ФБК* теперь приходится бороться за свои права в одиночку.

Напомним, сейчас Васильева проходит обвиняемой по «санитарному делу». Она подчеркивает, организация Навального активно поддерживала созданный в 2018 году профсоюз в период пандемии, «но только нужна в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули… Я очень разочарована», - объяснили свою позицию доктор.

По ее мнению, соратники оппозиционера – руководительница отдела расследований Фонда* Мария Певчих, экс-глава «Штабов Навального»* Леонид Волков и директор ФБК* Иван Жданов - на самом деле преследовали только две цели – власть и деньги, на человеческие судьбы им было всё равно. Она пояснила, что в России сложилась не самая приятная обстановка для сторонников Навального, которых могут посадить в тюрьму в любой момент, пока вышеупомянутые «менеджеры ФБК*» сидят в Европе.

«С этого дня прошу не ассоциировать меня и «Альянс врачей»** с ФБК*», - написала Васильева в своем Facebook-аккаунте, добавив, что ей «тяжело писать эти слова».

Иван Жданов прокомментировал пост врача в своем Twitter-аккаунте: «Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад. Разными способами. То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, что это сделал и в чем цель».

* - НКО-иноагент, признан в РФ экстремистской организацией.

** - НКО-иноагент.