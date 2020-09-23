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МКС уклонилась от столкновения с загадочным космическим мусором

Артем Денисов
23 сентября, 2020 06:05
1 мин
мкс
Фото: pixabay.com

Международная космическая станция (МКС) совершила маневр уклонения от столкновения с неизвестным космическим мусором.

Как сообщили в NASA, экипаж станции в целях предосторожности на время перебрался в корабль «Союз». После уклонения с помощью российского корабля «Прогресс», астронавты вышли из укрытия.

Сообщалось, что неизвестный кусок космического мусора должен пройти в нескольких километрах от МКС, пишет «Коммерсант».

Напомним, в августе на Международной космической станции произошла утечка воздуха.

По этой причине, экипаж МКС перешел в модуль «Звезда» на три дня. Утечку зафиксировали приборы на российском сегменте станции.

темы
космос
мусор
мкс
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