МКС уклонилась от столкновения с загадочным космическим мусором

Фото: pixabay.com

Международная космическая станция (МКС) совершила маневр уклонения от столкновения с неизвестным космическим мусором.

Как сообщили в NASA, экипаж станции в целях предосторожности на время перебрался в корабль «Союз». После уклонения с помощью российского корабля «Прогресс», астронавты вышли из укрытия.

Сообщалось, что неизвестный кусок космического мусора должен пройти в нескольких километрах от МКС, пишет «Коммерсант».

Напомним, в августе на Международной космической станции произошла утечка воздуха.

По этой причине, экипаж МКС перешел в модуль «Звезда» на три дня. Утечку зафиксировали приборы на российском сегменте станции.