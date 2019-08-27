Митрохин за 20 миллионов согласился представлять интересы Лужкова

Политику звонили трижды и каждый раз Митрохин попадался на уловки пранкеров, доверительно с ними общаясь. Запись звонков уже опубликована в сети.

Первый звонивший представился помощником экс-мэра столицы Юрия Лужкова и предложил встретиться в Вене, чтобы обсудить размер финансовой помощи для избирательной кампании Митрохина. Во время разговора политик согласился вылететь в Австрию для встречи с Лужковым и назвал необходимую минимальную сумму для своей кампании – 10 млн рублей, но уже через несколько секунд, смеясь, пообещал не стесняться и не отказываться от двадцати.

ПРАНКЕР: И еще примерно хотелось бы, если можете сказать, чтобы Юрий Михалыч понимал свои возможности, какая оптимальная сумма помощи для вашей избирательной кампании?

МИТРОХИН: Ой… (вздыхает) Давайте я вам завтра скажу, пожалуйста?

ПРАНКЕР: Ну вы просто примерно скажите.

МИТРОХИН: Или вам сейчас надо? Сейчас, да?

ПРАНКЕР: Ну вы скажите просто примерно, не обязательно точно, чтобы просто понимать, потому что тут одно с другим связано…

МИТРОХИН: Ну да… Ну ой (вздыхает). Ой, так не могу.

ПРАНКЕР: Ну вы говорите навскидку! Ну, плюс-минус, неважно… Мне ж надо что-то сказать.

МИТРОХИН: Ну десять… Ну десять вот там их…

ПРАНКЕР: Десять – что?

МИТРОХИН: (смеется) лимонов, да, в рублях. Это минимально.

ПРАНКЕР: Десять миллионов в рублях, да? Ну эт мало, честно говоря…

МИТРОХИН: Минимальная

ПРАНКЕР: Ну, можете больше говорить. Тут какие-то копейки…

МИТРОХИН: Я говорю – минимальная. Ну, если я… В два раза больше (смеется)

ПРАНКЕР: Не, ну это да, это вообще смешная сумма. Просто смешно. Я понял.

МИТРОХИН: Ну, у меня, вот смотрите, я вам для примера скажу. Я вам для примера – у меня кампания в Госдуму стоила 8 почти. […] ну а если, ну, двадцатка – ну, конечно я не откажусь от более… (смеется) Если будут предлагать, не откажусь, конечно.

Во время второго звонка политику сообщили, что первого звонившего задержала полиция Швейцарии за махинации с деньгами бывшего мэра. Помощник якобы брал у того для российских оппозиционеров (людей Навального) гораздо большие деньги, чем отдавал им. Митрохин назвал одновременную помощь и ему и его конкурентке Соболь нелогичной и иррациональной. Затем пранкер и политик обсудили возможное использование информации о причастности Соболь к махинациям в выборной кампании Митрохина.

ПРАНКЕР: Ну понял. Мы, кстати, подозреваем, что это Соболь, она тоже в сговоре была, она тоже какой-то процент получала. Так что, ну это как бы будет полиция разбираться уже.

МИТРОХИН: Ооох! А у вас, если что… информацию, может на эту тему. Может, это как-то сбросить можно?

ПРАНКЕР: Вот, мы на связи, может, да, было бы замечательно, чтобы как раз, если эта информация действительно подтвердится, то я думаю, это был бы хороший козырь для вас на выборах в том числе.

МИТРОХИН: … стоит ли эту тему раскручивать, я не знаю. Надо изучить.

Также политик и пранкер обсудили преимущество швейцарской тюрьмы перед отечественной и договорились о встрече Митрохина с представителями Лужкова в Москве.

Заключительной частью розыгрыша стал звонок от якобы сотрудника ФБК Георгия Албурова с предложением к Митрохину отказаться от критики «Умного голосования» Навального в обмен на включение в списки проекта. Митрохин гарантировал, что откажется от критики, но поддерживать публично коммунистов из списка не станет, т.к. это может грозить ему исключением из партии. Политик заверил собеседника в том, что у него больше нет конфликта и с Любовью Соболь у него нормальные отношения.

Напомним, что во время подписной кампании Соболь и Митрохин неоднократно обменивались обвинениями в ведении нечестной игры, спойлерстве и подделывании подписей.