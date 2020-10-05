Митингующие сотрудники порта во Владивостоке пнули начальство в спину и забросали касками

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Нового директора Владивостокского морского торгового порта Романа Кухарука и президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева забросали касками митингующие. Сами работники объяснили реакцию тем, что Коростелев, проходя мимо докеров, произнес в их адрес слово «быдло».

Протестующие недовольны отставкой директора Заирбека Юсупова. По приглашению профсоюза к ним приехало руководство, чтобы ответить на вопросы.

«Однако по приезду им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать», - рассказали в компании FESCO.

Когда Коростелев попытался уйти от митингующих, его пнули в спину, хватали за одежду и толкали, сообщает Vl.ru.

Митинги начались в порту 1 октября. Сотрудники были против увольнения директора, они утверждали, что тот эффективно управлял портом, а также обеспечил им высокую зарплату.

Ранее в Киеве потребовали отставки главы МВД Арсена Авакова.