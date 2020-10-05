Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Митингующие сотрудники порта во Владивостоке пнули начальство в спину и забросали касками

Лилия Караева
5 октября, 2020 16:06
1 мин
Каски
Piqsels.com

Нового директора Владивостокского морского торгового порта Романа Кухарука и президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева забросали касками митингующие. Сами работники объяснили реакцию тем, что Коростелев, проходя мимо докеров, произнес в их адрес слово «быдло».

Протестующие недовольны отставкой директора Заирбека Юсупова. По приглашению профсоюза к ним приехало руководство, чтобы ответить на вопросы.

«Однако по приезду им не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками и нападать», - рассказали в компании FESCO.

Когда Коростелев попытался уйти от митингующих, его пнули в спину, хватали за одежду и толкали, сообщает Vl.ru.

Митинги начались в порту 1 октября. Сотрудники были против увольнения директора, они утверждали, что тот эффективно управлял портом, а также обеспечил им высокую зарплату.

Ранее в Киеве потребовали отставки главы МВД Арсена Авакова.

темы
митинг
руководство
скандал
каски
происшествя
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!