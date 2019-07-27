Митингующие в Москве рискуют испытать на себе работу РЭБ и другой военной техники
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Митингующие в Москве рискуют испытать на себе работу РЭБ и другой военной техники

В сторону Москвы движется колонна военных машин вместе с автобусами и средствами РЭБ

Бывший кандидат в депутаты МГД, известный в Москве политолог Наталья Елисеева выложила подтверждающее видео в своем телеграм-канале. По её мнению, техника направляется на несанкционированный митинг, который так называемые оппозиционеры запланировали провести сегодня, 27 июля.

На опубликованной видеозаписи хорошо видна военная колонна, состоящая из УРАЛ-ов, РЭБ и автобусов. Елисеева прокомментировала ролик призывом не выходить на митинг и не становиться «пушечным мясом в руках оппозиционеров».


https://t.me/N_Eliseeva


Сегодняшняя акция протеста было организована не допущенными до выборов кандидатами в Мосгордуму Ильей Яшиным, Любовью Соболь, Константином Янкаускасом, Иваном Ждановым и Дмитрием Гудковым. Причина отказа избиркома была законной – выдвиженцы фальсифицировали подписные листы, подменяя паспортные данные горожан, а также используя данные умерших людей.

Охранять граждан от массовых беспорядков будут правоохранительные органы и Росгвардия, оснащенная светошумовыми машинами и травматическим оружием. Сотрудники имеют необходимую подготовку для разгона несанкционированных митингов и готовы применять жесткие меры по задержанию агрессоров и провокаторов в соответствии с законом.

О подобных мерах пресечения беспорядков ранее предупредили власти города, призывая москвичей не выходить на незаконное мероприятие в целях собственной безопасности.

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