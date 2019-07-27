Митингующие в Москве рискуют испытать на себе работу РЭБ и другой военной техники

Бывший кандидат в депутаты МГД, известный в Москве политолог Наталья Елисеева выложила подтверждающее видео в своем телеграм-канале. По её мнению, техника направляется на несанкционированный митинг, который так называемые оппозиционеры запланировали провести сегодня, 27 июля.



На опубликованной видеозаписи хорошо видна военная колонна, состоящая из УРАЛ-ов, РЭБ и автобусов. Елисеева прокомментировала ролик призывом не выходить на митинг и не становиться «пушечным мясом в руках оппозиционеров».



https://t.me/N_Eliseeva



Сегодняшняя акция протеста было организована не допущенными до выборов кандидатами в Мосгордуму Ильей Яшиным, Любовью Соболь, Константином Янкаускасом, Иваном Ждановым и Дмитрием Гудковым. Причина отказа избиркома была законной – выдвиженцы фальсифицировали подписные листы, подменяя паспортные данные горожан, а также используя данные умерших людей.



Охранять граждан от массовых беспорядков будут правоохранительные органы и Росгвардия, оснащенная светошумовыми машинами и травматическим оружием. Сотрудники имеют необходимую подготовку для разгона несанкционированных митингов и готовы применять жесткие меры по задержанию агрессоров и провокаторов в соответствии с законом.



О подобных мерах пресечения беспорядков ранее предупредили власти города, призывая москвичей не выходить на незаконное мероприятие в целях собственной безопасности.