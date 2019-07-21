Митинг на Сахарова собрал провокаторов с украинскими и грузинскими флагами

Сегодня в столице России прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в МГД. Данная акция была посвящена представителям так называемой оппозиции, желающим баллотироваться в московский парламент, но не сумевшим собрать необходимое количество автографов москвичей из-за своих же фальсификаций.

Протестное мероприятие было согласовано столичной мэрией. Организатором митинга выступила «Либертарианская партия». Сообщается, что общее число участников протестного мероприятия не перевалило за 0,1 процент жителей столицы. Также по ходу всей акции на проспекте Сахарова красовались грузинские и украинские флаги.

Упомянутые государства уже пережили «цветные революции». Также митинг посетило большое количество несовершеннолетних, которые являются приверженцами разнообразных субкультур. Они готовы участвовать в любой провокационной акции.

Напомним, первое протестное мероприятие состоялось на Трубной площади 14 июля. Данная акция была несанкционированна. Именно на это и делался расчет так называемыми оппозиционерами. Второй митинг собрал не более пяти сотен человек, большую часть из которых составили сотрудники СМИ. Чтобы хоть как-то разукрасить это весьма скучное мероприятие, так называемые оппозиционеры кинули дымовую шашку. Сделали они это, несмотря на то, что на мероприятии были дети.

Главной целью акции для Соболь и Яшина были провокации, а не отстаивание требований.