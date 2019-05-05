Мировые долги в три раза превысили объем мировой экономики
Мировые долги в три раза превысили объем мировой экономики

Чем закончится пир во время чумы?

Сумма официально зарегистрированных в мире долгов составила 243 триллиона долларов, примерно в три раза больше мирового валового внутреннего продукта. Такую информацию предоставил Институт международных финансов.

Глобальный долг включает в себя долги не только государств (это «всего лишь» 65 триллионов), но и организаций, и частных лиц, то есть нас с вами.

Каждый землянин в среднем должен другим столько, сколько зарабатывает за три года. По общему правилу, чем богаче человек или организация, тем больше его долг относительно размера доходов. То есть понты на кредитном Форде – это не наше изобретение, а одна из основ системы.

Кстати, вклад России в эту копилку относительно невелик: суммарно внешний и внутренний долг государства, организаций и частных лиц лишь немногим превышает 1 трлн долларов при ВВП более 1,5 млрд; таким образом, россиянин должен в 4-5 раз меньше, чем средний житель планеты.

Впрочем, и это – сумма неподъемная. Конечно, на бытовом уровне долговые проблемы решаются с помощью экономии, инфляции и эмиссии, но долговая яма отличается тем, что в нее можно падать всю жизнь.

Не занимал? Все равно отдавай

Институт международных финансов, The Institute of International Finance Inc, не так часто появляется на страницах СМИ в качестве ньюсмейкера. Между тем эта организация претендует на роль интеллектуального центра крупнейших международных кредиторов. И учитывая, что в нее входят около 200 крупнейших банков планеты, знает о долгах практически все.

Например, то, что в минувшем году долг увеличился относительно скромно – на 3,3 трлн долларов, чуть более 1,5%, меньше, чем рост ВВП. Но все равно это более 400 долларов на каждого жителя. Вы брали их у кого-нибудь? Ну может быть, не вы, а государство, отдавать все равно вам, пусть и с поправкой на относительно скромные долги России. Они невелики, кстати, не потому что мы экономные, а потому что одной из первых санкций, вступивших в силу еще в 2014 году, были резкие ограничения кредитования России и российских финансовых организаций.

А еще долг России невелик потому, что у малых экономик (а нашу трудно назвать значительной) отношение долга к ВВП существенно ниже, чем у так называемых развитых стран. Рекордсмены по наращиванию долга – те, кому, кажется, и так на все хватает: Франция, Япония, Австралия.

Набрать кредитов, выпрыснуть их в экономику и гордо назвать это ростом – распространенная и, что интересно, работающая модель. Потому что у берущих есть четкое понимание того, что перекредитоваться можно будет всегда. Точнее, до того дня, когда перестанет существовать главный долг планеты – 22 триллиона долларов госдолга США.

Политики отстранены от власти

Важно помнить, что практически все эти деньги – не бесплатные. Под 1%, 1,5%, где и 3-4% (а у нас порой и 15-20%, не говоря уж о диком проценте МФО), они сосут свою ежегодную прибыль. Этакий противоестественный способ размножения ничем не обеспеченных денег, целиком и полностью достающимся банкам и уже мало чем отличающимся от них казначействам, часто неподконтрольным так называемым политическим властям. Власти ничего не могут с этим сделать, причем не только в России, где глава ЦБ Эльвира Набиуллина ощутимо сильнее Владимира Путина, который может ее отстранить, но не победить. Достаточно указать на президента США Дональда Трампа, который, возможно, войдет в историю как самый неудачливый руководитель этой страны. В отличие от предшественников, он не смог договориться с банковским лобби, более того – навлек его гнев обещанием разобраться с государственным долгом. Что получилось? Федеральная резервная система через ключевую ставку последовательно укрепляет доллар, снижая конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке, а государственный долг бьет очередные рекорды. Эксцентричному президенту разрешают играть в свои "паравозики" вроде мексиканской стены и иллюзии экономического роста, но впервые стало так отчетливо ясно, что реальные решения принимаются в кабинетах отнюдь не овальной формы.

Долги Центробанков – проблема граждан

Но все это – дела людей в дорогих пиджаках. Мы с вами, дорогие физические лица в России, конечно, ухитрились назанимать у банков четверть триллиона долларов, но в конце концов это только 110 тысяч рублей на человека. Что нам до долга французского Центробанка перед, скажем, японским правительством и наоборот?

Есть одна маленькая проблема. Ни Центробанк, ни правительство не производят материальных ценностей и практически не производят интеллектуальных.

А в нормальной экономике предполагается, что денежные средства – эквивалент именно таких вот ценностей. Чем больше мы наработаем, тем больше денег будет у правительства и Центробанка. Таким образом, получается, что деньги взаймы берут вполне себе дорогие пиджаки, но возвращать их приходится засаленным синим воротничкам – в первую очередь через повышенные налоги.

Да, пока что эта проблема не стоит так остро – Центробанки и банки пользуются напечатанными в США долларами, дают их друг другу взаймы и выплачивают ими (или их эквивалентами в других валютах) нам пособие на жизнь. Но как только проблема обострится – а большинство современных экономических кризисов начинаются именно с массовых неплатежей, – ее немедленно переложат на простых людей. Вспомните, как в 2006-2007г.г. в США возникли проблемы с собираемостью ипотечных долгов, а в результате в 2008-09 Россия столкнулась с массовыми сокращениями персонала. Чубы трещат всегда у холопов.

Что будет дальше

Может ли это продолжаться долго? Нет, и история мировых кризисов это доказывает. Есть три варианта развития событий в десять ближайших лет.

Первый – эволюционный, ограничение бессмысленных взаимных займов, поиск и списание взаимных обязательств, постепенная раздача кредитов без накапливания новых.

Второй – «нулевой», достижение некоей критической массы (о ее размерах спорят экономисты), после чего растут налоги, деньги теряют цену, происходит мощнейший социальный взрыв в значимых государствах («атлантическая весна»), уничтожение части банков, списывание подавляющей части долгов одновременно с заменой мировой валютной системы.

Третий – выход или вывод части стран из мировой кредитной системы, их приближение к самообеспечению, автаркии, после чего спланированная мощная политико-экономическая, а местами и военная атака на эти страны. Контрибуция и эффект от неоколонизации вливают деньги в сложившуюся систему, отдаляя пузырь от стадии распада.

Представляется, третий вариант наиболее реален.

Теги:
Организации: Банк России
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