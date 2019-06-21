Мировой калейдоскоп экзотических новостей
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Мировой калейдоскоп экзотических новостей

От китов Владивостока до индийских фокусников

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июня произошло много всего: в Грузии начались массовые протесты, на Арбат вышли участники #тихийпикет в поддержку сестер Хачатурян, а в Москве открыли ещё четыре станции метро.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать только если захочется.

Сюрреализм родом из Миссури — там преступнику дали условный срок за совращение 11-летней.

Россия, наконец, отпустит 100 китов из заточения в бухте близ Владивостока. Волшебство: млекопитающих отпустили сразу после поднятия «китовьего» вопроса на прямой линии с президентом.

В Алабаме мало того, что разрешен инцест, так ещё и женщину обвиняют в сексуальных домогательствах до мужчины без сознания.

В Индии предводителю протестов против мусульманского населения дали пожизненный срок.

Индийцу дали семь лет тюрьмы за организацию ненастоящих свадеб. Он провел больше 80 церемоний.

В Сиэтле проверяют общегородской уровень употребления марихуаны по анализу воды из канализации. Большая часть ТГК (активное вещество в каннабисе) содержится в моче. Судя по первому сравнительному анализу, курильщиков в городе стало больше.

В Нью-Йорке лошадей для скачек накачивали наркотиками. Теперь закрыт конный клуб и несколько ипподромов.

Фокусник из Индии затонул, пытаясь повторить трюк Гарри Гудини с побегом из подводной камеры.

Индия и США на этой неделе занимают всю периферию сюрреалистичных новостей. До встречи через неделю!

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