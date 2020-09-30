Мировые цены на нефть «испугались» новых ограничений и ускорили падение

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Мировые цены на нефть начали снижаться стремительными темпами из-за опасений новых ограничений на фоне пандемии коронавируса, которые помешают восстановлению мировой экономики.

По данным торгов, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,53%, до 40,51 доллара, а цена декабрьских фьючерсов - на 4,5% — до 40,94 доллара за баррель.

Нефть WTI по ноябрьским фьючерсам подешевела на 5,12% — до 38,52 доллара.

По словам экспертов, это связано с новыми ограничениями из-за второй волны пандемии COVID-19 и очередной стагнацией экономики.

Также на ситуацию с ценами повлияли отчеты Американского института нефти и Минэнерго США о возросших запасах, сообщает телеканал «360».

Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак считает, что спрос на нефть в мире восстановился до 90% от докризисного уровня, после падения из-за пандемии COVID-19.

Министр заявил, что уменьшение разрыва в спросе и предложении по нефти говорит о переходе к стадии сокращения запасов.