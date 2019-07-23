Мировая подборка нестандартных новостей недели
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Мировая подборка нестандартных новостей недели

От домогательств Кевина Спейси до маразматика-убийцы

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июля произошло много всего: ГИБДД рассказало о смертности на дорогах, в Московском музее заметили привидение, а генерального директора «Рустави-2» уволили.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Собачий приют в Оклахоме призвал американцев к штурму

Сотрудники питомника обыгрывают популярный по всему миру мем: штурм «Зоны 51» — засекреченной военной базы, на которой, по домыслам энтузиастов, проводятся секретные эксперименты над пришельцами.

Собак нарядили в шапочки из фольги, а кампания по сбору средств приюту собрала 2,5 тысяч долларов. Всех кобелей и сук из приюта усыновили в первые 13 часов, теперь волонтеры из Оклахомы реставрируют помещение и присматриваются к новым постояльцам.

Улыбаемся и машем!

2. Экспат из Сенегала пытается отсудить 1000 долларов за полет, который состоялся

Ян МакГрэт — таможенный офицер из Канады. После того, как авиакомпания Expedia сообщила ему, что полёт из Ганы в Сенегал отменяется, он взял билет на другой борт и отдохнул в отпуске, не нарушая планы.

Единственная проблема: полёт состоялся, данные оказались ошибочны, а с Яна за него списались деньги. Возвращать их авиакомпания отказывается, а МакГрэт собирает документы для иска.

А вы на багаж у «Победы» жалуетесь…

3. «Слишком старый» преступник в возрасте 77 лет совершает ещё одно убийство

В 1979 году суд приговорил Альберта Флика к 25 годам тюремного заключения. Тот отбыл срок полностью и вышел на свободу. Новый рецидив случился в 2010 году, когда Флик убил незнакомую женщину. В этот раз наказания избежать удалось: адвокат убедил судей, что подсудимый слишком стар для того, чтобы представлять обществу серьезную угрозу.

Вчера Флика осудили пожизненно: в 2018 он убил свою новую пассию на глазах у её детей. 

Говорите, люди меняются..?

4. Супруги умирают в один день после 71 года в браке

Диснеевская история: супруги в Вейнесборо, штат Вирджиния, жили долго и счастливо и умерли в один день. Буквально: после смерти Герберта ДеЛаигла, его супруга Мэрилин умерла от «синдрома разбитого сердца».

А вы и дальше ищите пару в тиндере.

5. С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальном домогательстве

Эпопея, которая началась осенью 2017, наконец прекратилась — последняя «жертва» актера отозвала свои обвинения. Теперь актёр сможет продолжить карьеру в кино.

Напоминаем: несколько актёров, после волны обвинений Харви Вайнштайна в сексуальных домогательствах, ополчились на Кевина Спейси: молодые люди заявляли, что тот пользовался служебным положением, чтобы вступать с ними в сексуальный контакт.

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