Мировая подборка нестандартных новостей недели
2 мин чтения
Мировая подборка нестандартных новостей недели

От продуктовых бульдозеров РФ до преступника США, страдающего метеоризмом

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июля произошло много всего: санкционку перестанут давить бульдозерами, вузы рассказали, сколько получают их выпускники, а всех всё равно волнует здоровье Меркель.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

  • адекватное Чили. Там власти убрали срок давности у преступлений, связанных с детским сексуальным насилием. Ранее преступника можно было оправдать, если он совершил преступление больше 5-10 лет назад
  • а вот в Китае наоборот — за сексуальные преступления всегда арестовывали вне зависимости от срока давности. Недавно, например, взяли местного миллиардера. Несмотря на страшный поступок, ему грозит всего 5 лет заключения
  • сплошной разврат: в США за сексуальные преступления дали 615 лет тюрьмы. Это не одно, не два и не три пожизненных заключения
  • в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски, самая высокая температура за последние полвека. Позавчера там было +32 градуса. А говорите глобального потепления не существует
  • обратный расизм происходит в Детройте: там за вход на музыкальный фестиваль просят от белых людей вдвое больше, чем от «цветных»
  • директора школы во Флориде смещают с должности: на вопрос «Сколько учебных часов на уроках истории выделяется под холокост?» тот ответил: «Не уверен, что холокост и правда происходил, так что пока ноль».
  • венец творения: громкий выпуск газов выдал преступника, который прятался от полицейских. Его арестовали в Миссури.
Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Гудков и Соболь попались на махинации с подписями мертвых людей Далее в рубрике Гудков и Соболь попались на махинации с подписями мертвых людейВ столице разразился громкий скандал, связанный с выборами в Мосгордуму-2019 Читайте в рубрике «Общество» Мировая подборка нестандартных новостей неделиОт продуктовых бульдозеров РФ до преступника США, страдающего метеоризмом Мировая подборка нестандартных новостей недели
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»