Мировая подборка нестандартных новостей недели

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июля произошло много всего: санкционку перестанут давить бульдозерами, вузы рассказали, сколько получают их выпускники, а всех всё равно волнует здоровье Меркель.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.