Мировая подборка нестандартных новостей недели
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От продуктовых бульдозеров РФ до преступника США, страдающего метеоризмом
Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В середине июля произошло много всего: санкционку перестанут давить бульдозерами, вузы рассказали, сколько получают их выпускники, а всех всё равно волнует здоровье Меркель.
Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.
Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.
- адекватное Чили. Там власти убрали срок давности у преступлений, связанных с детским сексуальным насилием. Ранее преступника можно было оправдать, если он совершил преступление больше 5-10 лет назад
- а вот в Китае наоборот — за сексуальные преступления всегда арестовывали вне зависимости от срока давности. Недавно, например, взяли местного миллиардера. Несмотря на страшный поступок, ему грозит всего 5 лет заключения
- сплошной разврат: в США за сексуальные преступления дали 615 лет тюрьмы. Это не одно, не два и не три пожизненных заключения
- в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски, самая высокая температура за последние полвека. Позавчера там было +32 градуса. А говорите глобального потепления не существует
- обратный расизм происходит в Детройте: там за вход на музыкальный фестиваль просят от белых людей вдвое больше, чем от «цветных»
- директора школы во Флориде смещают с должности: на вопрос «Сколько учебных часов на уроках истории выделяется под холокост?» тот ответил: «Не уверен, что холокост и правда происходил, так что пока ноль».
- венец творения: громкий выпуск газов выдал преступника, который прятался от полицейских. Его арестовали в Миссури.
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