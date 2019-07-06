Мировая подборка нестандартных новостей недели

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В начале июля произошло много всего: Валентина Матвиенко решила запретить телефоны в школах, Милонов разрешил ходить в храмы со своими свечками, а в Москве протестуют против мусорных полигонов в Шиесе.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

- Знаете про такую неприятную практику — звезды в Инстаграме часто просят отдать им что-нибудь бесплатно, а они взамен сделают на это обзор? Мороженщик из Лос-Анджелеса от такого положения дел устал и принял радикальные меры — теперь все звезды Инстаграм должны платить за рожок вдвое больше. Аккаунт продавца тут же набрал тысячи просмотров, и он сам стал звездой — помог хэштег #InfluencersAreGross. Как думаете, будет ли он просить что-то бесплатно?

- Киберпанк не работает — согласно независимым отчетам, большая часть «преступников», которых опознает камера с нейросетью в Лондоне на самом деле невиновны. Из 42 совпадений, только 8 людей оказались преступниками. Рейтинг ошибок у системы— 81%. Часть потенциальных нарушителей не удалось опознать из-за того, что они смешались с толпой, прямо Assassin’s Creed в действии.

- Владелец «Убера» купил особняк за 72 миллиона долларов, в то время, как водители системы работают на износ, чтобы выйти в плюс. У нас, меж тем, ситуация аналогичная — хоть СЕО «Яндекса» роскошью неизвестен (вы вообще сможете вспомнить, кто это такой), условия в их «Я.Такси» не менее зверские: водители умирают на рабочем месте от переутомления, а зарегистрироваться в качестве перевозчика можно с помощью поддельных документов.

- Говорите, суды в России несправедливы? В Нью-Джерси подростка оправдали после изнасилования. Аргумент судьи: «Он вырос в хорошей семье и учился в хорошей школе». Организаторы парада за права гетеросексуалов сообщают: им домой пришло несколько подозрительных конвертов. Внутри были блёстки. ФБР не думает, что блестки можно приравнять к угрозам, а белые приверженцы традиционных взглядов бушуют. Не можем их понять.