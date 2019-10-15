Мировое общество реагирует на удары России по Сирии
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Мировое общество реагирует на удары России по Сирии

Не все настроены верить журналистам и обвинять РФ во всех грехах

В NY Times от 14 октября вышел материал про российских военных, которые бомбят госпитали в Сирии. По закону ЕС госпитали бомбить нельзя, их список даже согласовывают с обеими сторонами после начала конфликта. 

Американцев возмущает то, что мы видели эти списки и всё равно предприняли действия. «Русская планета» остаётся вне политики, поэтому мы посмотрим на реакцию: на эту новость в частности, и на то, как на Россию в западных СМИ реагируют комментаторы. 

Это говорит о международных отношениях гораздо больше газет — комментаторы не связаны по рукам редакционной политикой и могут писать всё, что вздумается.

Иногда комментаторы оправдывают пилотов — они ведь инструменты в руках государственной машины

             «Интересно, знают ли пилоты, что они бомбят больницы?»

    «А если и знают, но не соглашаются с бомбардировкой, мы когда-нибудь о них услышим?»

                   «Нет, конечно»

А иногда — шутят над российскими новостями

            «К другим новостям. Учения привели к гибели двух российских летчиков. Их обнаружили на заднем сиденье машины с простреленными головами»

«Машина неясным образом упала в шахте лифта на кучу пуль»

                     «Последний раз шахта лифта замечена во время прыжка с моста в реку сырого бетона»

                           «К сожалению, река сырого бетона, похоже, переломала все кости и оказалась в чемодане на висячем замке»

           «И взорвалась»

Некоторые сомневаются в источниках сайта

                        «Подождите, у New York Times есть записи связи между российскими самолетами и штабом в Сирии? Военные используют открытые каналы и совсем не шифруются? Или утечка произошла из-за того, что у редакции есть доступ в штаб-квартиру в России?»

                             «В конце видео ведущий рассказывает, что источник записи попросил остаться анонимным, что очевидно. Предоставленные ими доказательства неопровержимы»

            «Несмотря на то, что русские — знатные вояки, в армии всё равно есть люди, у которых хватит смелости сообщить об этом. Сторонние наблюдатели: журналисты, ООН и осведомители — это единственный способ узнать о военных преступлениях»

               «Я, конечно, циничный, но мне кажется, что Россия сама слила данные — просто, чтобы показать всему миру, кого нужно бояться»

                             «Ну… какое-то глупое кровопролитие получается»

Как видно — не все настроены однозначно верить журналистам и обвинять Россию во всех грехах. Такими материалами мы надеемся развеять скептическое отношение к западной и прозападной общественности — войны развязывают государства, а не люди.

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