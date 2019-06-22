Миротворец Лаки Ли написал воззвание к русскому народу и российско-советской нации

Лидер общественного миротворческого движения «ГолосуйЗамир.рф»/«Vote4Peace.ru» Лаки Ли записал обращение в день общей скорби и памяти:

«Мы еще помним, что в этот день в 1941 году был нарушен МИР и началась Великая Отечественная война. Она унесла жизни более 33 миллионов граждан нашей страны и принесла горе и страдания более чем 200 миллионам людей! И это только в нашей стране! Наш народ принес эту кровавую жертву ради Мира, ради Жизни на земле, ради Будущего своих детей!»

Лаки Ли уверен, что в этот день особенно громко должна звучать тема миротворчества, как единственного способа предотвратить войну:

«Мы должны уже не просто говорить, мы должны вовсю кричать об угрозах миру и необходимости предотвращения очередного мирового пожара. Кричать со всех трибун, используя всю мощь современных масс-медиа и социальных сетей, призывать всех встать на защиту МИРА также, как раньше наши деды откликнулись на призывы «Родина-Мать зовет!» и «Все для Победы» и совершили свой великий подвиг во имя жизни и мира на Земле».

Активист также заявил о старте всеросссийского миротворческого публичного конкурса «Миротворческие таланты России», который начат движением «Голосуй за мир.рф/Vote4Peace»:

«Каждый из нас должен осознать, что беда, нависшая над миром, не минует и не пощадит никого из нас, как не пощадила Великая Отечественная война ни одну семью в нашей стране. Что мы, жители нашей Матери Земли, стоим сейчас в одной «луже бензина», когда для всемирной катастрофы достаточно всего одной «спички», - убеждает он. Каждого, кто разделяет идею, Лаки Ли призывает зайти на сайт peace24.ru и поставить «лайк за мир».

Миротворческая деятельность Лаки Ли в разные годы отмечена общественными наградами, такими как орден «За вклад в общественную деятельность России», орден «BRICS Forum» (Москва, Общественная палата РФ, 2019), а также золотой орден «Миротворец» и медаль «Талант и призвание» в Ялте.