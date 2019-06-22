Миротворец Лаки Ли написал воззвание к русскому народу и российско-советской нации
1 мин чтения
Миротворец Лаки Ли написал воззвание к русскому народу и российско-советской нации

Воззвание приурочено ко дню общей скорби и памяти

Лидер общественного миротворческого движения «ГолосуйЗамир.рф»/«Vote4Peace.ru» Лаки Ли записал обращение в день общей скорби и памяти:

«Мы еще помним, что в этот день в 1941 году был нарушен МИР и началась Великая Отечественная война. Она унесла жизни более 33 миллионов граждан нашей страны и принесла горе и страдания более чем 200 миллионам людей! И это только в нашей стране! Наш народ принес эту кровавую жертву ради Мира, ради Жизни на земле, ради Будущего своих детей!»

Лаки Ли уверен, что в этот день особенно громко должна звучать тема миротворчества, как единственного способа предотвратить войну:

«Мы должны уже не просто говорить, мы должны вовсю кричать об угрозах миру и необходимости предотвращения очередного мирового пожара. Кричать со всех трибун, используя всю мощь современных масс-медиа и социальных сетей, призывать всех встать на защиту МИРА также, как раньше наши деды откликнулись на призывы «Родина-Мать зовет!» и «Все для Победы» и совершили свой великий подвиг во имя жизни и мира на Земле».

Активист также заявил о старте всеросссийского миротворческого публичного конкурса «Миротворческие таланты России», который начат движением «Голосуй за мир.рф/Vote4Peace»:

«Каждый из нас должен осознать, что беда, нависшая над миром, не минует и не пощадит никого из нас, как не пощадила Великая Отечественная война ни одну семью в нашей стране. Что мы, жители нашей Матери Земли, стоим сейчас в одной «луже бензина», когда для всемирной катастрофы достаточно всего одной «спички», - убеждает он. Каждого, кто разделяет идею, Лаки Ли призывает зайти на сайт peace24.ru и поставить «лайк за мир».

Миротворческая деятельность Лаки Ли в разные годы отмечена общественными наградами, такими как орден «За вклад в общественную деятельность России», орден «BRICS Forum» (Москва, Общественная палата РФ, 2019), а также золотой орден «Миротворец» и медаль «Талант и призвание» в Ялте.

Теги:
События: война, общество
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Скандалы со сбором подписей нужны оппозиции для оправдания будущего поражения Далее в рубрике Скандалы со сбором подписей нужны оппозиции для оправдания будущего пораженияКак будут оправдываться оппозиционеры Читайте в рубрике «Политика» Хорошая мина при плохой игреВладимир Путин не намерен спускать флаг России на Курилах Хорошая мина при плохой игре

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО