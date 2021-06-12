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Мирча Луческу: сборная Украины непременно выйдет из группы на чемпионате Европы-2020
12 июня, 2021 08:56
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Vitalii Kliuiev via www.imago-im/Global Look Press
Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о печальных перспективах киевского «Динамо» на чемпионате Европы — 2020.
«Украина сейчас достаточно конкурентоспособная команда, в ней много игроков, представляющих серьезные клубы Западной Европы, к примеру, вся атакующая линия, а в обороне есть игроки из местного чемпионата. В целом это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они точно выйдут из группы», - цитирует Луческу Telekomsport.ro.
Напомним, сборная Нидерландов примет команду Украины 13 июня на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме в матче группы С Евро-2020. Начало поединка запланировано на 22:00 мск.
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