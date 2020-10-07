«Мир» поможет сэкономить на проезде в метро и на МЦК 10 рублей

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Поездка на московском метро или МЦК станет дешевле на 10 рублей.

Однако не для всех, а для владельцев бесконтактных карт «Мир». Акция продлится до 31 декабря текущего года. Для получения скидки необходимо воспользоваться бесконтактной картой «Мир» или приложением Mir Pay.

Сначала стоимость проезда спишется со счета в полном объеме, но уже через несколько минут или даже секунд скидка 10 рублей будет возвращена. Сэкономить на проезде можно будет и на наземном транспорте Подмосковья. Поездки в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, тоже станут дешевле на 10 рублей, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, российским держателям карт «Мир», которые совершают покупки в интернете, больше не придется подтверждать каждую трансакцию кодом из SMS.

Платежные системы и банки начали внедрять новый стандарт безопасности 3D-Secure 2.0, который квалифицирует часть операций как низкорисковые и не требует дополнительной верификации личности. Данный процесс позволит банкам экономить на SMS.