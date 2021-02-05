Минздрав сообщил позитивные новости по коронавирусу в России

Общество

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает. Ведомство фиксирует снижение числа больных, хотя количество заражённых остается на высоком уровне.

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось где-то в общей сложности более чем на 30%. Но, тем не менее, цифра остается высокой – это почти 800 тыс. человек», – заявил министр здравоохранения.

Мурашко добавил, что ситуация с инфекцией значительно улучшилась благодаря программе массовой вакцинации, передают «Ведомости».