Минздрав собрался снижать пенсионный возраст для части россиян

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В Минздраве России предложили снизить пенсионный возраст для мужчин, но не для всех. Раннюю пенсию рассматривают для отцов после рождения третьего ребенка и последующих детей.

С соответствующей инициативой на круглом столе Общероссийского народного фронта выступил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин. Предлагается «снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка и на один год после рождения каждого следующего».

Еще одна идея, связанная с рождением детей, - введение двухнедельного оплачиваемого непередаваемого отпуска для отцов по уходу за малолетним до трех лет, пишет ТАСС.

Среди других инициатив - снижение подоходного налога для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию. Наказывать тех, кто этого не делает, не будут.

Ранее Минздрав России предлагал повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года.