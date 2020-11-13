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Минздрав собрался снижать пенсионный возраст для части россиян

Лилия Караева
13 ноября, 2020 16:00
1 мин
Пенсионеры
Pixabay.com

В Минздраве России предложили снизить пенсионный возраст для мужчин, но не для всех. Раннюю пенсию рассматривают для отцов после рождения третьего ребенка и последующих детей.

С соответствующей инициативой на круглом столе Общероссийского народного фронта выступил главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин. Предлагается «снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка и на один год после рождения каждого следующего».

Еще одна идея, связанная с рождением детей, - введение двухнедельного оплачиваемого непередаваемого отпуска для отцов по уходу за малолетним до трех лет, пишет ТАСС.

Среди других инициатив - снижение подоходного налога для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию. Наказывать тех, кто этого не делает, не будут.

Ранее Минздрав России предлагал повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года.

темы
Россия
Минздрав
пенсионный возраст
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