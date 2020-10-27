Минздрав России преподнес как достижение выход России на плато по ВИЧ

Pixabay.com

Россия достигла плато по заболеваемости ВИЧ. В стране фиксируют стабильные цифры по приросту заболевших, сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

«Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции», - сказал он «Интерфаксу».

Мазус констатировал, что в последние годы в России фиксируется всё меньше больных. Аналогичная ситуация наблюдается в США и западных странах.

Достичь уровня ниже плато пока не получается. По мнению специалиста, снизить заболеваемость позволит только вакцина, передает телеканал «360».

В 2019 году в России выявили 80 118 новых случаев ВИЧ. Это на 7,5% меньше, чем в 2016-м (86 519 фактов). Общее количество заболевших на начало 2020 года насчитывало 1 миллион человек.

Весной сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в России может произойти вспышка ВИЧ. Это связано с сокращением работы по профилактике инфекции.