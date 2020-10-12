Минздрав предупреждает: повышена вероятность смерти от коронавируса при ожирении
Согласно последним исследованиям, люди, страдающие ожирением, имеют на 48% большую вероятность умереть от заражения COVID-19.
«Современные исследования, проведенные почти на 400 тыс. пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
По его словам, есть и другие заболевания, ассоциирующиеся с избыточным весом, которые повышают вероятность заражения COVID-19 и осложняют течение болезни. Среди них - сердечно-сосудистые заболевания.
Таким образом, эффективное средство профилактики коронавируса - уменьшение избыточной массы тела, сообщает РБК.
Как сообщалось, коронавирус продолжает свое наступление в России. Так, за последние сутки было выявлено порядка 13 634 новых заболевших коронавирусом.
По официальным подсчетам, общее число случаев заражения в стране достигло 1 298 718. Всего, за время пандемии, скончалось 22 597 человек.