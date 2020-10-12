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Минздрав предупреждает: повышена вероятность смерти от коронавируса при ожирении

Артем Денисов
12 октября, 2020 01:37
2 мин
ожирение
Фото: pixabay.com

Согласно последним исследованиям, люди, страдающие ожирением, имеют на 48% большую вероятность умереть от заражения COVID-19.

«Современные исследования, проведенные почти на 400 тыс. пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, есть и другие заболевания, ассоциирующиеся с избыточным весом, которые повышают вероятность заражения COVID-19 и осложняют течение болезни. Среди них - сердечно-сосудистые заболевания.

Таким образом, эффективное средство профилактики коронавируса - уменьшение избыточной массы тела, сообщает РБК.

Как сообщалось, коронавирус продолжает свое наступление в России. Так, за последние сутки было выявлено порядка 13 634 новых заболевших коронавирусом.

По официальным подсчетам, общее число случаев заражения в стране достигло 1 298 718. Всего, за время пандемии, скончалось 22 597 человек.

темы
коронавирус
минздрав
ожирение
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