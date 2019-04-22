Минздрав отобрал надежду у «неизлечимых» детей

Пресловутая «оптимизация» в российской медицине вот-вот коснется детей. Причем, самую уязвимую их часть — инвалидов. О бесплатной реабилитации многим из них, а также их родителям, придется забыть. Детские судьбы принесут в жертву эффективности. Речь идет о принципиальном изменении врачебного подхода к маленьким пациентам. Это следует из проекта приказа главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации детскому населению».

Даже название документа выдает полное бездушие его авторов

Канцеляризм «детское население» мог быть изобретен бухгалтером, счетоводом, но никак не врачом. Теплое «детям» предполагает человеческое отношение, отстраненное «детское население» попахивает чуть ли не Освенцимом. Содержание документа под стать названию. Его цель, конечно, благая — детально описать алгоритм реабилитации детей, чтобы ввести в практику единообразные стандарты медицинской помощи. Но именно в деталях и кроется дьявол.

Сравнение с концлагерем, увы, не сильное преувеличение

Судите сами. Так называемая «маршрутизация» детей-инвалидов, проще говоря, сортировка, сразу определяет категорию пациентов, которым в бесплатной реабилитации будет отказано. На языке министра Скворцовой это называется «отсутствие реабилитационного потенциала». Так вот тем, кто имеет несчастье попасть в эту категорию (при условии, что давность заболевания менее 1 года) надежду на помощь в выздоровлении со стороны государства можно оставить.

А ведь с отечественной бюрократией немало времени уходит только на постановку диагноза. Порой несколько лет. После этого, согласно тому же приказу Скворцовой, диагноз необходимо будет подтвердить и установить на его основании инвалидность. И лишь после всех этих этапов можно будет начать процесс установления «маршрута реабилитации». Тем временем болезнь станет еще более запущенной.

Это полная смена концепции медицинской помощи. До сих пор речь шла об оказании именно ранней медицинской помощи, так как от этого зависела ее результативность. В немедленном врачебном вмешательстве нуждаются больные онкологическими, легочными, неврологическими заболеваниями, дети-спинальники и так далее. От того, насколько быстро они получат помощь, зависит, если не полное их излечение, то хотя бы менее тяжелое течение болезни и дальнейшая социализация. Иначе, многолетняя изоляции. Причем, как детей-инвалидов, так и их вполне здоровых родителей.

Идейные наследники доктора Менгеле

И тут возникает моральный вопрос: кто будет проводить «выбраковку» детей-инвалидов? Кто готов стать современным «доктором Менгеле» (сортировал узников концлагеря для опытов), возьмет на себя функцию вершить детские судьбы? Тебя вылечим, поможем, а ты извини, неперспективный, живи так, если сможешь. Сейчас врачей по медицинской реабилитации в России просто нет. Минздрав планирует переобучение врачей других специальностей, но это уйдет не менее 3-4 лет и будет их мало. Тем временем детишки с тяжелыми заболеваниями останутся лежать дома без всякой реабилитационной помощи?

А ведь таковых сейчас у нас 665,7 тысяч

Но самое опасное - смена подхода государства к оказанию медицинской помощи как таковой. Фактически, перечеркивается ценность каждой человеческой жизни. Общий принцип — лечить пациента таким образом и столько времени, сколько нужно, несмотря на возраст, характер заболевания и перспективы выздоровления уходит в прошлое. Закрепленное в 41 статье конституции РФ право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь вполне будет попрано эффективными менеджерами от здравоохранения.

Со временем такой подход распространят на всех. А не нравится — плати

Кажется, именно «неэффективные» расходы не дают покоя новаторам от здравоохранения. Поэтому начатая ими ранее оптимизация медицинских учреждений по территориальному принципу пришла и в сферу реабилитации детей-инвалидов. Но и «перспективным» пациентам, тем, кто благополучно прошел «искусственный отбор», согласно новым правилам, придется проходить реабилитацию исключительно в условиях стационара. Очень часто это в другом городе. Однако все ли родители имеют возможность регулярно выезжать в санаторий, тем более в другой регион? Ясно, что нет. Это значит, их дети останутся без так необходимой им помощи.

Своим - всё, чужим — закон

Затеянную Минздравом экономию на детях-инвалидах, наверное, можно было бы если не понять, то хотя бы объяснить фатальным отсутствием средств. Однако это не так. Хотя, государство отнюдь не заваливает отрасль деньгами, но расходы на здравоохранение все же растут. Так, их доля в общем объеме расходов федерального бюджета в 2018 и 2020 годах по сравнению с 2017 годом (2,7%) увеличилась и составила 2,8% и 3,0% соответственно. Кажется, все дело в «силуановском» подходе нынешних руководителей Минздрава.

Ну, не выносит их душа «впустую» потраченных на детей-инвалидов денег

Правда, это не распространяется на «своих». Тех, кого начальники от медицины считают ровней себе — членам элиты. То есть той группы населения, которая объединяет высшую политическую власть, чиновничество, всевозможных «звезд» в самых разных областях, включая оппозицию и искусство. Красноречивым примером этого служат хлопоты той же Скворцовой в связи с внезапно приболевшим в Уфе писателем Дмитрием Быковым. Тот факт, что он уже пошел на поправку, пришел в сознание и передает приветы, глава Минздрава смело может записать себе в актив.

Напомним, как только стало известно о госпитализации Быкова, Скворцова чуть ли не лично возглавила штаб по его спасению. По распоряжению министра был организован телемост, в ходе которого ведущие российские специалисты консультировали коллег в Башкирии. Следом писателя транспортировали спецбортом в Москву в госпиталь им. Бурденко. Все бы ничего, если бы это не был эксклюзивный случай человечного отношения к «своему». Своим всё, чужим — закон. Так, кажется, говорил Муссолини? Своему - Быкову - медицинский самолет, детям-инвалидам — приказ Минздрава о выбраковке «неперспективных». Русские дети Минздраву чужие? Получается так.

Как уже не раз было в русской истории сопротивление тесной спайке антинародного начальства и не менее антинародной либеральной интеллигенции оказывает... собственно народ. В нашем случае родители детей-инвалидов, которые не понаслышке знают и поэтому понимают, с чем в скором времени придется столкнуться таким детям. В своей петиции, под которой уже свыше 100 тысяч подписей, они сформулировали требования о доработке инструкции Минздрава. Среди них, запрет отказывать в реабилитации «неперспективным» детям-инвалидам, организация амбулаторной реабилитации по месту жительства и другое.

Воспримут ли глас народа в Минздраве? Увидим. Но почему-то, кажется, что нет. Не для этого затевалась очередная «оптимизация» населения.

Автор: Сергей Аксенов