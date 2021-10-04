Минздрав Московской области сообщил о выполнении плана по вакцинации от гриппа на 15%
Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила на совещании правительством Подмосковья и главами городских округов о ходе вакцинации населения от гриппа. По статистике, прививку сделали около 700 тысяч жителей, что составляет 15% от планового значения.
В Подмосковье планируется привить от гриппа 4,5 млн человек.
Московская область объединяет 36 районов, 5 ЗАТО (Власиха, Краснознаменск, Восход, Молодежный, Звёздный городок) и 31 город областного подчинения. В регионе насчитывается 73 города и 109 ПГТ. Население Московской области составляет более 7 млн человек.
По словам Стригунковой, вакцинацию от гриппа можно пройти в поликлиниках и мобильных комплексах вакцинации. Всего действует 400 кабинетов в поликлиниках, а также сформировано 88 бригад для вакцинации от гриппа – на железнодорожных станциях, торговых центрах, магазинах, МФЦ и в отдаленных территориях.