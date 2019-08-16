Минздрав безучастно наблюдает как убивают россиян

Еще в июле председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запрос в федеральный Минздрав. В нем депутат попросил разъяснить принцип работы в России рамок-металлодетекторов, которые воздействуют на людей электромагнитными излучениями, и существует ли какая-либо возможность у людей с серьезными заболеваниями воспользоваться альтернативным способом досмотра. Седьмого августа от Минздрава поступил ответ (копия письма есть у «Русской планеты»), после которого возникает один дополнительный вопрос: нужно ли стране, в принципе, такое ведомство?

В самом начале письма, подписанного замминистра здравоохранения Сергеем Краевым утверждается, что в России установлены требования безопасности при воздействии электромагнитного поля, при этом рамки излучают электрическое поле с интенсивностью ниже установленных норм для населения. Более того, у ведомства есть экспертное мнение специалистов Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна, согласно которому «явление гиперчувствительности к электромагнитным полям имеет психосоматическую природу».

В переводе с «чиновничья-медицинского» на русский – если у вас возникают проблемы с самочувствием после прохода через рамки, то это вы себе надумали, у вас напрасная тревога

В общем, есть нормы, есть экспертное мнение, есть знание того, что рамки подвергают проходящих излучению ниже установленных норм. Сразу начинает казаться, что были проведены какие-то серьезные медицинские опыты, получены результаты, на основании которых, по логике, и возникают нормы, экспертные мнения и понимание потенциала опасности для здоровья.

Тем не менее в Минздраве сообщают: «В Российской Федерации исследования, направленные на изучение гиперчувствительности к электромагнитным полям, не проводились».

Исследований нет, но все безопасно. Хотя потом все в том же письме Минздрава уточняется, что безопасно не во всех случаях.

«Для лиц с кардиостимуляторами существуют ограничения для прохождения через указанное оборудование», - поясняет ситуацию Краевой. Указанная категория граждан может пользоваться альтернативными путями движения мимо рамок металлоискателя

Ранее более подробно о правах граждан с кардиостимуляторами нам рассказал кардиохирург Городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге Сергей Юзвинкевич. По его словам, люди с кардиостимуляторами, которые захотят пройти мимо рамки, должны будут иметь с собой выписной эпикриз пациента, который необходимо показывать охранникам.

Разбираются ли охранники в массе своей в медицинской документации, имеют ли право потребовать у человека дополнительные документы, например, паспорт, чтобы подтвердить личность обладателя эпикриза – это вопросы второстепенные.

В этой ситуации есть один большой основной вопрос. Так сложилось, что в России есть федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья в РФ», а в нем есть ст. 13 «Соблюдение врачебной тайны». Именно в этой статье первым пунктом утверждается, что сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, иные сведения полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

Более того, так сложилось, что в России есть еще и Конституция, в ст. 23 которой сказано, что «каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени».

Имея такие нормы в федеральном законе и Конституции, с чего вдруг человек с кардиостимулятором, который хочет зайти в детский сад, или в торговый центр, или на вокзал, или в любое другое учреждение, должен делиться с охранником на рамке сведениями, которые составляют его личную медицинскую информацию?

Сегодня получается так, что требуя эпикриз, сотрудник охраны посягает на врачебную тайну и конституционное право гражданина на тайну личной информации. Отказываясь пускать его внутрь учреждения без медсправки он опять же нарушает конституционное право гражданина на свободу передвижения, прописанное в ст. 27 Основного закона.

В конце своего письма замминистра здравоохранения отметил, что более детально темой безопасности рамок-металлодетекторов занимается Роспотребнадзор. А кто следит за здоровьем людей в письме, к сожалению не указано. Ярослав Нилов с разговоре с «Русской планетой» рассказал, что отправил запрос и в это ведомство.

«Русская планета» будет следить за развитием ситуации и постарается оценить необходимость содержания за счёт бюджета ещё одного чиновничьей организации.

Автор: Игорь Колмыков