Новости – Люди
Люди
Минздрав Беларуси рассказал о поставках в страну вакцин Pfizer и AstraZeneca
5 июля, 2021 17:07
1 мин
1 мин
Jorge Gil/Keystone Press Agency
В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали о том, как продвигается вопрос с вакцинацией населения против COVID-19, а именно с приобретением этих самых вакцин.
По словам заместителя главы ведомства Елены Богдан, республика больше не интересуется препаратами AstraZeneca и Pfizer, поскольку «производители не пришли» в РБ, хотя страны общались на эту тему. При этом сотрудница Минздрава уточнила, что по поставкам в Беларусь вакцины Pfizer вопрос ещё не закрыт — «ведём переговоры при участии посольства США». Правда, они не самые оптимистичные. Пока ведомство получило такой ответ: «если останется, мы вам передадим», передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что в Москве открылся самый крупный в Европе пункт вакцинации от COVID-19.
Обсудите на форуме:
Вы бы стали прививаться иностранной вакциной от COVID-19 или предпочли бы российскую версию препарата?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку