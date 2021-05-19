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Минюст решил дать доступ в интернет заключенным в российских тюрьмах
19 мая, 2021 21:50
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress
Министерство юстиции РФ хочет дать заключенным возможность пользоваться интернетом. Доступ будет дан к ограниченному числу ресурсов. С таким предложением выступил глава ведомства Константин Чуйченко.
Он пояснил, что действующие в настоящее время нормы Минюста содержат в себе «устаревшие параметры». Их необходимо актуализировать, в том числе, «исключить излишние запреты и ограничения», которые применяются к заключенным и подозреваемым.
Согласно предложениям Минюста, заключенным будет дан доступ к интернету, чтобы они смогли пользоваться правовыми системами и официальными ресурсами судов и органов госвласти, передаёт «РБК».
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