Минюст решил дать доступ в интернет заключенным в российских тюрьмах

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Министерство юстиции РФ хочет дать заключенным возможность пользоваться интернетом. Доступ будет дан к ограниченному числу ресурсов. С таким предложением выступил глава ведомства Константин Чуйченко.

Он пояснил, что действующие в настоящее время нормы Минюста содержат в себе «устаревшие параметры». Их необходимо актуализировать, в том числе, «исключить излишние запреты и ограничения», которые применяются к заключенным и подозреваемым.

Согласно предложениям Минюста, заключенным будет дан доступ к интернету, чтобы они смогли пользоваться правовыми системами и официальными ресурсами судов и органов госвласти, передаёт «РБК».