Минюст получил заявку главы «Агоры» на конкурс за место судьи ЕСПЧ от России

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Министерство юстиции России получило заявку на участие в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от РФ от главы международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, сообщила пресс-служба ведомства. Всего к данному моменту на конкурс было подано 19 заявок.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру Чиков рассказал накануне. В своем ообщении он напомнил, что Россия уже четырежды проходила этот процесс — в 1996, 1998, 2004 и 2012 годах.

«Интересно, что ни разу процедура отбора кандидатов не была прозрачной, всегда кандидаты отбирались кулуарно. Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было», — заявил правозащитник в беседе с «Интерфаксом».

Конкурс проходит, как правило, в несколько этапов. На первом комиссия Минюста рассматривает документы всех желающих на предмет соответствия установленным требованиям. Затем отобранные анкеты кандидатов направляются на проверку необходимого уровня владения официальными языками Совета Европы, ну а после этого проводятся индивидуальные собеседования, связанные с непосредственным выполнением обязанностей судьи ЕСПЧ.

По итогам, страну представляют три претендента. Их кандидатуру должны быть направлены в ПАСЕ до 21 мая следующего года. К лету 2021 года ПАСЕ выбирает одного из них и он встпает в должность. В последний раз этот пост занял Дмитрий Дедов — бывший судья Высшего арбитражного суда России.