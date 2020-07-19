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Минюст обяжет НКО отчитываться о пожертвованиях

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 13:19
1 мин
Фото
Фото: ligazakon

Министерство юстиции разработало приказ, rкоторый обяжет все некоммерческие организации, занимающиеся благотворительностью, отчитываться о суммах и использовании пожертвований. Это повысит прозрачность деятельности НКО и даст возможность жертвователям отследить направление вложенных средств, считают в ведомстве.

Соответствующий проект размещен на портале нормативно-правовых актов. Из него следует, что любая НКО, использующая ящик для пожертвований будет обяза публиковать отчеты на ресурсах Минюста в Сети ежеквартально.

Обнародовать организациям предстаит информацию о целях сбора средств и суммы пожертвований, оставшихся после достижения целей. Кроме этого НКО обяжут публиковать вид и место размещения ящика для сбора, периодичность извлечения из него пожертвований и, собственно, извлеченные суммы.

темы
Минюст
благотворительность
НКО
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