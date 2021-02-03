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Минцифры может лишить россиян тайны связи

Антон Мельников
3 февраля, 2021 23:50
1 мин
Антон Мельников
3 февраля, 2021 23:50
1 мин
Pixabay
Pixabay

В законе «О связи» могут появиться поправки, которые позволят силовикам получать данные об абонентах мобильной связи без санкции судов. Соответствующие предложения подготовило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Согласно действующему законодательству, координаты местоположения мобильного телефона, а также информация об объемах и стоимости оказанных услуг, находятся под охраной тайны связи. Её соблюдение обеспечивают мобильные операторы. Для получения этих сведений сотрудникам правоохранительных служб приходится получать разрешение судов.

Согласно позиции Минцифры, такое положение мешает правоохранителям в тех случаях, когда координаты того, или иного мобильного устройства необходимо получить оперативно. Например, речь идет о поиске пропавших людей, когда «счет идет на часы».
Сейчас законопроект находится на рассмотрении в профильных ведомствах, после он должен поступить общественное обсуждение, передаёт «РБК».

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Минцифры
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слежка
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