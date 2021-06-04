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Минтруд пообещал сделать для россиян десятидневные каникулы и назвал даты
4 июня, 2021 08:30
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Министерство труда и социальной защиты России определилось с продолжительностью новогодних и майских каникул в 2022 году. В ведомстве назвали точные даты выходных.
О планах сообщил глава Минтруда Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе», - сказал он в интервью ТАСС.
Что касается майских каникул, то они также будут долгими. На первое и девятое мая придется по 4 выходных дня. По мнению министра, это позволит россиянам «отвлечься от повседневных рабочих будней».
В 2020-м году 31 декабря в России сделали выходным. Перед этим инициативу о выходном дне в Новый год поддержал президент России Владимир Путин.
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