Минский суд разлучил Марию Колесникову и Украину до начала ноября

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В Минске суд вынес очередное решение не в пользу оппозиции. Речь идет о находящейся под арестом Марии Колесниковой.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана на границе Украины и Беларуси. Решением суда она была заключена под стражу по обвинению в действиях представляющих угрозу национальной безопасности.

«Жалобу оставить без удовлетворения», - вынес свой вердикт Минский городской суд . Активистка пробудет в руках силовиков как минимум до начала ноября.

Госпогранкомитет Беларуси, при этом, утверждает, что Колесникова вместе с другими членами КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пытались покинуть территорию страны. Оппозиционеры, в свою очередь, заявляют о попытке принудительной депортации.