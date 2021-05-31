Минский суд отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки
Минский городской суд на сегодняшнем заседании отказал защите гражданки России Софьи Сапеги в удовлетворении жалобы на ее задержание.
Жалоба рассматривалась в суде в закрытом режиме без участия задержанной россиянки. Решение оглашалось на открытом заседании.
Ожидается, что сегодня следствие предъявит россиянке обвинение, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, 23 мая в Минске был вынужден совершить экстренную посадку, летевший из Греции в Литву самолет компании Ryanair, из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta (признан в Беларуси экстремистским), его задержали.
Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Также этим бортом летела Сапега – девушка оппозиционера. Россиянку подозревают в разжигании ненависти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее в интервью «Русской планете» председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, ответил на вопрос: «Вернет ли Минск россиянку Софью Сапегу на родину, чтобы суд проходил в России»?