Минские силовики вернулись к своим любимым «игрушкам»

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В Минске начался очередной разгон протестующих. На этот раз силовики не скупятся на средства.

По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против митингующих в районе универмага «Беларусь» на Партизанском проспекте в Минске.

Сообщается, что количество протестующих составляет несколько тысяч. Со стороны были слышны хлопки, похожие на разрывы светошумовых гранат.