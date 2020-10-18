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Общество
Минские силовики вернулись к своим любимым «игрушкам»
18 октября, 2020 18:18
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В Минске начался очередной разгон протестующих. На этот раз силовики не скупятся на средства.
По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против митингующих в районе универмага «Беларусь» на Партизанском проспекте в Минске.
Сообщается, что количество протестующих составляет несколько тысяч. Со стороны были слышны хлопки, похожие на разрывы светошумовых гранат.
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