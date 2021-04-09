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Минпросвещения обратило внимание на проблему недостатка информации о питании на сайтах школ

Кирилл Голубев 4 мин

Кирилл Голубев 4 мин

Накануне состоялся «Всероссийский семинар-совещание по вопросам обеспечения безопасности и качества питания обучающихся», в нем приняли участия специалисты различных надзорных органов и министерств со всех регионов России. Эксперты рассказали о ситуации в субъектах РФ, а также поделились своим видением, как можно улучшить ситуацию со школьным питанием. Президент Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г Разумовского, член Общественного совета при Минпросвещения России Валентина Иванова обратила отдельное внимание на мониторинг сайтов образовательных учреждений. Она рассказала, что было изучено 472 сайта школ в 36 субъектах РФ. Отслеживалось наличие раздела «Организация питания» и его наполненность. Перечень информации, который должен быть представлен на сайтах образовательных учреждений о питании, имеет широкий охват. В их числе калорийность порций, информация о поставщике питания, о меню в столовых, повторяемость блюд, сведений об ответственном за питание и прочее.

Были выявлены типичные для всех регионов несоответствия информации питания. «Во-первых, неполная информация. Во-вторых, сайты неактивны, либо содержат не в полной мере ту информацию, которая предусмотрена законом об образовании и законом №47. Отсутствуют данные об организаторе питания, об ответственном лице в школе, о режиме питания обучающихся. Часто отсутствует примерное ежедневное меню. Меню не содержит информации о рационах питания. Не выдерживается масса блюд», — сообщила Иванова. Мониторинг также выявил, что отдельные руководители школ не исполняют требование в части размещения на сайте информации об организации питания.

Специалист возмутилась, что из-за отсутствия такой информации на сайтах школ не может идти никакой речи о контроле за питанием. «О каком качестве продуктов питания можно говорить?!» — указала Иванова. Она предложила выстроить работу таким образом, чтобы еженедельно проводить анализ по 41 тысячи школ. По словам Ивановой, задача сложная, но решаемая. Отметим, что, проведя анализ сайтов школ, на которые в последняя время поступали жалобы в Санкт-Петербурге, удалось выявить нарушения в наполнении сайтов, о которых и говорила Иванова. Так, на сайте школы №472 Выборгского района, на которую ранее поступила жалоба на организацию питания, отсутствует необходимая информация.

На сайте приведены лишь типовые меню, одобренные правительством Санкт-Петербурга. Отсутствует ежедневное меню, информация об ответственном за организацию питания с столовой и другая не менее важная информация. У сайта школы №455, на которую ранее поступила жалоба о возможном отравлении, дела обстоят лучше, но ситуация далека от идеала.

Тут уже можно ознакомиться с ежедневным и цикличным меню, однако информация о поставщике на сайте школы отсутствует. Помимо того, цикличное меню по каким-то причинам не утверждено директором.

Организацией питания в учреждении занимается комбинат «Артис-детское питание», засветившийся в последнее время в череде скандалов и признанный сообществом «Школьный ревизорро» одним из худших поставщиков Петербурга в марте месяце. Из представленных примеров видно, что сведения, которые попали в выше озвученный перечень, отсутствует на сайтах школ, что говорит о нарушениях как руководством учреждений, так и поставщиком, который не контролирует вопрос осведомленности граждан о предоставляемом питании. Отметим, что были проверены сайты школ лишь на которые поступали жалобы в последнее время. Вопрос, поднятый Ивановой, крайне актуален, поскольку зачастую родители или опекуны попросту не могут узнать, чем кормят их ребенка в школе. Надзорным ведомствам следует обратить отдельное внимание на наполнение сайтов образовательных учреждений необходимой обязательной информацией.