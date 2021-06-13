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Минпросвещения: на территории России график ЕГЭ меняться не будет
13 июня, 2021 12:48
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Flickr
В России расписание единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за роста числа заболевших коронавирусом меняться не будет, сообщили в Минпросвещения РФ.
В ведомстве рассказали, что для всех участников экзаменационного процесса во всех регионах страны созданы условия для защиты здоровья.
«Все помещения и аудитории, задействованные в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции», - говорится в telegram-канале Минпросвещения РФ.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 ввел ограничения для ресторанов, кафе, фудкортов и ночных клубов, дни с 15 по 19 июня считаются нерабочими, пишет Nation News.
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