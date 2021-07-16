Минобрнауки в проекте приказа предложило по-другому зачислять в вузы
Минобрнауки разработало новые правила приема в вузы. Согласно предложениям, абитуриентам будет предоставляться право выбирать, по результатам какого экзамена их зачислят.
Выбор стоит между тремя вариантами: ЕГЭ, вступительным экзаменом, проводимым вузом, или испытанием на базе профессионального образования. Будет засчитываться наиболее высокий из результатов.
Еще одно изменение касается подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн». Министерство предлагает разрешить предоставлять не документ об образовании, а информацию о нем, сообщает РБК.
Третье изменение - это продление основного этапа зачисления. Данный период предложено продлить с 3 до 9 августа.
Новые требования собираются ввести в 2022-2023 учебном году.
Приемная кампания в вузах уже идет с 20 июня. Абитуриенты, поступающие по результатам ЕГЭ или университетского экзамена, должны подать заявления до конца июля. Кто поступает без вступительных экзаменов, могут предоставить документы до 4 августа.